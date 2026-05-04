Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Невиждан от 24 г. финал короняса втория китайски владетел на снукъра

У Идзъ стана и вторият най-млад световен шампион в историята на джентълменския спорт

05 Май 2026
Новият световен шампион У Идзъ позира с трофея в театъра "Крусибъл", прегърнат от майка си и баща си У Дзиепин, на които посвети своята титла.
WORLD SNOOKER
Новият световен шампион У Идзъ позира с трофея в театъра "Крусибъл", прегърнат от майка си и баща си У Дзиепин, на които посвети своята титла.

Само година след като Джао Синтун написа първата златна за Китай страница в историята на световното първенство по снукър, втората най-многолюдна държава вече има двама носители на короната в британската игра. У Идзъ е новият владетел на шефилдския театър "Крусибъл", след като в епичен финал надделя над Шон Мърфи с 18:17 фрейма.

Мачът за най-ценния трофей в джентълменския спорт беше стигал до пълния си формат само три пъти преди, като последният такъв случай датираше отпреди почти четвърт век - от 2002 г., когато Питър Ебдън победи Стивън Хендри в 35-ата партия. Самият Хендри завоюва титлата през 1994 г. в решаващ фрейм срещу Джими Уайт. А изобщо първият шампионски дисайдър завършва с легендарната битка по черната топка през 1985 г., спечелена от Денис Тейлър срещу Стив Дейвис.

Тази година първенството стигна до заключителния си фрейм след драматична размяна в последната четвърта сесия от битката между У и Мърфи. В началото на вечерта китаецът поведе с 14:12, но англичанинът отвърна с две поредни партии на своя сметка. Оттам до края 22-годишният азиатски феномен беше този, който повеждаше, а 43-годшният британски ветеран моментално изравняваше. Докато обаче мачът не свърши.

Идзъ имаше възможност да приключи двубоя и във фрейм №34, само че пропусна черната от оригиналната ѝ позиция при аванс от 43:0 и добре разположени червени по масата. От тях Шон произведе ответен брейк от 75 точки, за да вкара финала в решаваща партия.

В нея носителят на трофея от 2005 г. първи реализира топка и дори осъществи комбинация, но веднага излезе от позиция. След кратко тактическо надлъгване китаецът за пореден път демонстрира агресивния си стил, граничещ на моменти с безразсъдство, и изпрати червена в средния джоб с наглед безумно подрязване. Веднъж стартирал, У бързо набра инерция и композира шампионска серия от 85 т., която можеше да приключи и като сенчъри брейк, ако при разчистването на цветните не беше пропуснал кафявата - в момент, когато залата вече ликуваше заедно с него.

"Толкова съм щастлив, че успях да играя по този начин днес. Играх за семейството си, за себе си и за Китай - сподели развълнуваният У в първото си интервю като световен шампион. - Родителите ми са истинските шампиони. Откакто взех решението да напусна училище, баща ми е до мен. Майка ми също преживя толкова много през годините. Те са източникът на моята сила и аз ги обичам толкова много. Не мога да изкажа достатъчно благодарност на феновете. В първите дни когато чувах от трибуните възгласите "У-у-у-у-у-у", мислех, че ме освиркват. После разбрах, че скандират името ми. Признателен съм ви! Без значение кого подкрепяте, любовта към снукъра е взаимна. Сега просто искам да се наспя добре. От втората сесия насам чувствам нервност, така че в момента искам единствено да си легна!"

"Понякога мразя да съм прав. Играх с У в Китай този сезон и още тогава след мача казах, че той ще стане световен шампион. Искаше ми се да не се беше случвало точно днес - заяви с усмивка Мърфи, който не успя да стане едва седмият играч с повече от една световна титла. - Беше страхотен мач, имаше всичко. Той е един от най-талантливите играчи, които съм виждал. Радвам се за него, но съм съкрушен за себе си. Бях първи на масата в последния фрейм, но не успях да си взема позицията. Неговият удар към средния джоб показа много смелост. Цялата заслуга е негова, че щом съзря шанс, той го използва. Не чувствам, че загубих финала. У го спечели. Нямаше как да дам повече и съм много горд от начина, по който играх."

Със своите 22 г. и 202 дни У Идзъ измести именно Шон Мърфи като втория най-млад носител на световната титла в снукъра. Магьосника беше на 22 г. и 265 дни, когато вдигна своя единствен и досега трофей преди повече от две десетилетия. На по-ранна възраст до короната е стигал единствено Стивън Хендри, спечелил първата от седемте си купи на 21 г. и 105 дни през 1990-а.

Китаецът е 25-ият различен шампион в съвременната история на световното първенство - от 1977 г., когато то започва да се провежда в Шефилд. С триумфа на азиатеца в тазгодишното юбилейно 50-о издание на класиката в "Крусибъл" беше създаден и любопитен прецедент - за първи път през този половин век в четири поредни турнира играч печели дебютната си титла: Лука Бресел (2023), Кайрън Уилсън (2024), Джао Синтун (2025) и У Идзъ (2026).

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

Финал (18 от 35, четири сесии)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 17:18

 

HEATING UP! Wu Yize vs Shaun Murphy Is Getting Interesting | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
UPPER HAND SECURED! Wu Yize vs Shaun Murphy Session 3 End | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
IT IS GETTING TENSE! Wu Yize vs Shaun Murphy | Halo World Championship Final 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
THAT IS COLD! 🥶 | Wu Yize vs Shaun Murphy | Halo World Championship Final 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
STUNNING FINISH TO EPIC FINAL: Wu Yize vs Shaun Murphy | Halo World Championship Final 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Крусибъл, У Идзъ, Шон Мърфи

Още новини по темата

У е с три стъпки по-близо до върха
04 Май 2026

Англия срещу Китай в спор за короната в снукъра
03 Май 2026

Падна рекордът за най-дълъг фрейм в "Крусибъл"
02 Май 2026

Ново китайско чудо се задава в Шефилд
01 Май 2026

Магьосника съживи проклятието на "Крусибъл"
30 Апр. 2026

Марк Алън стана 9-ият член на сенчъри "Клуб 700"
29 Апр. 2026

Сеизмичен ден в снукъра разтърси "Крусибъл"
28 Апр. 2026

Световният шампион направи и втората крачка срещу суеверието
27 Апр. 2026

"Саудитският Мастърс" ненадейно отпадна от календара на снукъра
26 Апр. 2026

Шампионът от 2005 г. е първият 1/4-финалист в Шефилд
25 Апр. 2026

Принца на Персия развали партито на Топ 16
24 Апр. 2026

О`Съливан vs. Хигинс - за 7-и път в афиша на "Крусибъл"
23 Апр. 2026

Шон Мърфи: Най-добрият брейк в кариерата ми!
22 Апр. 2026

Тийнейджър получи болезнен урок при дебюта си в "Крусибъл"
21 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа