Невиждан от 24 г. финал короняса втория китайски владетел на снукъра

Само година след като Джао Синтун написа първата златна за Китай страница в историята на световното първенство по снукър, втората най-многолюдна държава вече има двама носители на короната в британската игра. У Идзъ е новият владетел на шефилдския театър "Крусибъл", след като в епичен финал надделя над Шон Мърфи с 18:17 фрейма.

Мачът за най-ценния трофей в джентълменския спорт беше стигал до пълния си формат само три пъти преди, като последният такъв случай датираше отпреди почти четвърт век - от 2002 г., когато Питър Ебдън победи Стивън Хендри в 35-ата партия. Самият Хендри завоюва титлата през 1994 г. в решаващ фрейм срещу Джими Уайт. А изобщо първият шампионски дисайдър завършва с легендарната битка по черната топка през 1985 г., спечелена от Денис Тейлър срещу Стив Дейвис.

WU YIZE IS THE CHAMPION OF THE WORLD!!!!!! 🏆🌍



He beats Shaun Murphy in an EPIC DECIDER to become the Crucible King.#WorldChampionship pic.twitter.com/QfzEnY1BEU — WST (@WeAreWST) 4 май 2026 г.

Тази година първенството стигна до заключителния си фрейм след драматична размяна в последната четвърта сесия от битката между У и Мърфи. В началото на вечерта китаецът поведе с 14:12, но англичанинът отвърна с две поредни партии на своя сметка. Оттам до края 22-годишният азиатски феномен беше този, който повеждаше, а 43-годшният британски ветеран моментално изравняваше. Докато обаче мачът не свърши.

Идзъ имаше възможност да приключи двубоя и във фрейм №34, само че пропусна черната от оригиналната ѝ позиция при аванс от 43:0 и добре разположени червени по масата. От тях Шон произведе ответен брейк от 75 точки, за да вкара финала в решаваща партия.

В нея носителят на трофея от 2005 г. първи реализира топка и дори осъществи комбинация, но веднага излезе от позиция. След кратко тактическо надлъгване китаецът за пореден път демонстрира агресивния си стил, граничещ на моменти с безразсъдство, и изпрати червена в средния джоб с наглед безумно подрязване. Веднъж стартирал, У бързо набра инерция и композира шампионска серия от 85 т., която можеше да приключи и като сенчъри брейк, ако при разчистването на цветните не беше пропуснал кафявата - в момент, когато залата вече ликуваше заедно с него.

"Толкова съм щастлив, че успях да играя по този начин днес. Играх за семейството си, за себе си и за Китай - сподели развълнуваният У в първото си интервю като световен шампион. - Родителите ми са истинските шампиони. Откакто взех решението да напусна училище, баща ми е до мен. Майка ми също преживя толкова много през годините. Те са източникът на моята сила и аз ги обичам толкова много. Не мога да изкажа достатъчно благодарност на феновете. В първите дни когато чувах от трибуните възгласите "У-у-у-у-у-у", мислех, че ме освиркват. После разбрах, че скандират името ми. Признателен съм ви! Без значение кого подкрепяте, любовта към снукъра е взаимна. Сега просто искам да се наспя добре. От втората сесия насам чувствам нервност, така че в момента искам единствено да си легна!"

"Понякога мразя да съм прав. Играх с У в Китай този сезон и още тогава след мача казах, че той ще стане световен шампион. Искаше ми се да не се беше случвало точно днес - заяви с усмивка Мърфи, който не успя да стане едва седмият играч с повече от една световна титла. - Беше страхотен мач, имаше всичко. Той е един от най-талантливите играчи, които съм виждал. Радвам се за него, но съм съкрушен за себе си. Бях първи на масата в последния фрейм, но не успях да си взема позицията. Неговият удар към средния джоб показа много смелост. Цялата заслуга е негова, че щом съзря шанс, той го използва. Не чувствам, че загубих финала. У го спечели. Нямаше как да дам повече и съм много горд от начина, по който играх."

Making history at SUCH a young age.



The future is NOW! 🔥#WorldChampionship pic.twitter.com/2g2vNTRS6x — WST (@WeAreWST) 4 май 2026 г.

Със своите 22 г. и 202 дни У Идзъ измести именно Шон Мърфи като втория най-млад носител на световната титла в снукъра. Магьосника беше на 22 г. и 265 дни, когато вдигна своя единствен и досега трофей преди повече от две десетилетия. На по-ранна възраст до короната е стигал единствено Стивън Хендри, спечелил първата от седемте си купи на 21 г. и 105 дни през 1990-а.

Китаецът е 25-ият различен шампион в съвременната история на световното първенство - от 1977 г., когато то започва да се провежда в Шефилд. С триумфа на азиатеца в тазгодишното юбилейно 50-о издание на класиката в "Крусибъл" беше създаден и любопитен прецедент - за първи път през този половин век в четири поредни турнира играч печели дебютната си титла: Лука Бресел (2023), Кайрън Уилсън (2024), Джао Синтун (2025) и У Идзъ (2026).

An exclusive club 👏



Wu Yize is the 25th Crucible King.#WorldChampionship pic.twitter.com/whgeUIB1tz — WST (@WeAreWST) 4 май 2026 г.

"КРУСИБЪЛ" 2026



Финал (18 от 35, четири сесии)