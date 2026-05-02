Англия срещу Китай в спор за короната в снукъра

Шон Мърфи и У Идзъ се добраха инфарктно до финала в "Крусибъл"

Днес, 09:04
Марк Алън гледа агонизиращо от стола си как У Идзъ влиза в поредния си брейк, устремен към финала на световното първенство в "Крусибъл".

Сякаш най-логичното се случи и двете суперсили в съвременния снукър излъчиха финалистите на световното първенство в Шефилд. Битката за короната в джентълменския спорт ще противопостави Англия срещу Китай в лицето на Шон Мърфи - шампион от 2005 г., и У Идзъ - който никога преди не беше печелил мач в театъра "Крусибъл".

И двамата трябваше да се промъкнат през иглени уши, за да стигнат до най-голямата сцена. Най-напред 43-годишният англичанин осъществи обрат от 13:15 до крайното 17:15 срещу Джон Хигинс, печелейки заключителните четири фрейма поред. Вълшебника от Уишоу имаше шанс да изравни на 16:16, но пропусна черната топка в решаващ момент и това позволи на Магьосника да пресече финалната линия.

За Мърфи участието във финала ще бъде пето в кариерата. През 2005 г. той спечели титлата, побеждавайки Матю Стивънс с 18:16, но при следващите си три опита претърпя горчиви поражения - срещу Джон Хигинс през 2009 г., Стюърт Бингам през 2015 г. и Марк Селби през 2021 г.

Сега Шон ще има шанс да стане играчът с най-голяма пауза между първата и втората титла. В момента това постижение принадлежи на Хигинс, триумфирал за първи път през 1998 г. и чакал до 2007 г. за второто си отличие.

От своя страна У Идзъ пък може да измести Шон Мърфи като втория най-млад световен шампион в историята. Англичанинът беше на 22 г. и 8 месеца, когато вдигна трофея в "Крусибъл", а китаецът сега е на 22 г. и 6 месеца. Рекордьор е Стивън Хендри, завоювал първата от своите седем корони на 21 г. и 3 месеца през 1990-а.

Азиатецът се превърна в 34-тия различен играч, стигнал до финала на световното в Шефилд, надделявайки над Марк Алън по инфарктен начин със 17:16. До пълния формат се стигна, след като северноирландецът пропиля златен шанс да затвори двубоя в 32-рия фрейм, пропускайки черната като мачбол от оригиналната ѝ позиция. Преди това Пистолета от Антрим можеше да спечели и със 17:14, но също се поддаде на напрежението и пропусна червена към средния джоб в серия от 45:0.

В решаващата партия №33 Алън изгради още по-голям аванс (47:0), преди да излезе от позиция. У отвърна с брейк от 22, след което се наложи двамата да влязат в сейфти битка. Китаецът спечели надлъгването и композира брилянтно разчистване от 71 точки.

Финалът в шампионския формат "18 от 35" ще се проведе по традиция в четири сесии в неделя и понеделник от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Победителят ще получи световната купа и чек за 500 000 британски паунда.

Всички фреймове от дуела за короната в снукъра ще бъдат излъчени на живо по "Евроспорт 1".

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

1/2-финали (17 от 33, четири сесии)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джон Хигинс (Шот) 17:15
№14 Марк Алън (СИрл) - №10 У Идзъ (Кит) 16:17

Финал (18 от 35, четири сесии)

Шон Мърфи - У Идзъ 3-4.V.

 

STATEMENT START! Shaun Murphy vs John Higgins Final Session Begins | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
SUPERB FINISH TO SUPERB MATCH! Shaun Murphy vs John Higgins | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
INCREDIBLE START! 💥 | Wu Yize vs Mark Allen | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
BREAK OF THE SEASON?! | Wu Yize LUDICROUS Century vs Mark Allen | Halo World Championship
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
HE ONLY GOT ONE SHOT! Mark Allen vs Wu Yize | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
AMAZING TWIST WITH FINAL IN SIGHT! Wu Yize vs Mark Allen | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
FOR A PLACE IN THE FINAL! Wu Yize vs Mark Allen Crucible Decider | Halo World. Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

