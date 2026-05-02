Англия срещу Китай в спор за короната в снукъра

WORLD SNOOKER Марк Алън гледа агонизиращо от стола си как У Идзъ влиза в поредния си брейк, устремен към финала на световното първенство в "Крусибъл".

Сякаш най-логичното се случи и двете суперсили в съвременния снукър излъчиха финалистите на световното първенство в Шефилд. Битката за короната в джентълменския спорт ще противопостави Англия срещу Китай в лицето на Шон Мърфи - шампион от 2005 г., и У Идзъ - който никога преди не беше печелил мач в театъра "Крусибъл".

И двамата трябваше да се промъкнат през иглени уши, за да стигнат до най-голямата сцена. Най-напред 43-годишният англичанин осъществи обрат от 13:15 до крайното 17:15 срещу Джон Хигинс, печелейки заключителните четири фрейма поред. Вълшебника от Уишоу имаше шанс да изравни на 16:16, но пропусна черната топка в решаващ момент и това позволи на Магьосника да пресече финалната линия.

THE MAGICIAN IS INTO HIS FIFTH CRUCIBLE FINAL! 💪



За Мърфи участието във финала ще бъде пето в кариерата. През 2005 г. той спечели титлата, побеждавайки Матю Стивънс с 18:16, но при следващите си три опита претърпя горчиви поражения - срещу Джон Хигинс през 2009 г., Стюърт Бингам през 2015 г. и Марк Селби през 2021 г.

Сега Шон ще има шанс да стане играчът с най-голяма пауза между първата и втората титла. В момента това постижение принадлежи на Хигинс, триумфирал за първи път през 1998 г. и чакал до 2007 г. за второто си отличие.

От своя страна У Идзъ пък може да измести Шон Мърфи като втория най-млад световен шампион в историята. Англичанинът беше на 22 г. и 8 месеца, когато вдигна трофея в "Крусибъл", а китаецът сега е на 22 г. и 6 месеца. Рекордьор е Стивън Хендри, завоювал първата от своите седем корони на 21 г. и 3 месеца през 1990-а.

Wu Yize becomes the 34th Crucible finalist...



Азиатецът се превърна в 34-тия различен играч, стигнал до финала на световното в Шефилд, надделявайки над Марк Алън по инфарктен начин със 17:16. До пълния формат се стигна, след като северноирландецът пропиля златен шанс да затвори двубоя в 32-рия фрейм, пропускайки черната като мачбол от оригиналната ѝ позиция. Преди това Пистолета от Антрим можеше да спечели и със 17:14, но също се поддаде на напрежението и пропусна червена към средния джоб в серия от 45:0.

В решаващата партия №33 Алън изгради още по-голям аванс (47:0), преди да излезе от позиция. У отвърна с брейк от 22, след което се наложи двамата да влязат в сейфти битка. Китаецът спечели надлъгването и композира брилянтно разчистване от 71 точки.

This is going to be BRILLIANT.



Финалът в шампионския формат "18 от 35" ще се проведе по традиция в четири сесии в неделя и понеделник от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Победителят ще получи световната купа и чек за 500 000 британски паунда.

Всички фреймове от дуела за короната в снукъра ще бъдат излъчени на живо по "Евроспорт 1".

"КРУСИБЪЛ" 2026



1/2-финали (17 от 33, четири сесии)

№8 Шон Мърфи (Анг) - №5 Джон Хигинс (Шот) 17:15

№14 Марк Алън (СИрл) - №10 У Идзъ (Кит) 16:17



Финал (18 от 35, четири сесии)

Шон Мърфи - У Идзъ 3-4.V.