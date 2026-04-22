О`Съливан vs. Хигинс - за 7-и път в афиша на "Крусибъл"

WORLD SNOOKER Рони О`Съливан говори с усмивка пред микрофона на Би Би Си след победата си над Хъ Гуоцян в I кръг на световното първенство.

Рони О`Съливан не разочарова милионите си фенове и им осигури най-очакваното зрелище във II кръг на световното първенство по снукър - мач срещу връстника си от "Випуск `92" Джон Хигинс. Ракетата стартира рекордното си 34-то участие на шампионата на планетата в Шефилд с разгромен успех срещу дебютанта Хъ Гуоцян - 10:2 за общо три часа игра в двете сесии във вторник и сряда.

7-кратният носител на титлата от Англия спечели първите пет и последните пет фрейма в неравната битка. А с играта си загатна, че е готов да се бори за лелеяния осми трофей, който би го извел окончателно и еднолично като №1 в историята на джентълменския спорт.

Рони напълни окото на зрителите в театъра "Крусибъл" с три стотачки (113, 113, 100), включително във финалните две партии, и други пет тежки халф-сенчъри брейка (72, 97, 52, 86, 62). Китаецът успя да произведе една впечатляваща серия - 77 точки в 7-ия фрейм, който се оказа и последният на сметката му.

VINTAGE! 🚀



Ronnie O'Sullivan sets up a Class of '92 clash with John Higgins in the Last 16...#WorldChampionship

"Все още се чувствам малко ръждясал. Не съм играл редовно срещу топ играчи, така че е трудно да се прецени какви са шансовете ми - коментира 50-годишният О`Съливан, който не е печелил какъвто и да е трофей от март 2024 г. - В началото на миналия месец почувствах, че ми е писнало, затова не играех в турнири, струваше ми се, че е загуба на време. С помощта на някои много компетентни хора се опитах да се пренастроя, като те ме наблюдаваха и снимаха. Знам какво искам и ако мога да го направя, би трябвало да успея да насоча щеката и да вкарам няколко топки."

Мачът срещу Хигинс ще бъде седми между двамата титани на сцената на световното първенство и това нарежда съперничеството им до другите две най-гледани класики в шефилдския театър. По седем пъти в "Крусибъл" един срещу друг са се изправяли още само Стив Дейвис и Тери Грифитс през 80-те години и Стивън Хендри и Джими Уайт през 90-те.

Рони и Джон имат срещи в четири различни десетилетия, като предишните им двубои в шампионата на планетата са от 1996, 1998, 2001, 2007, 2011 и 2022 г. Балансът е 3-3 победи, като в "13 от 25" шотландецът води с 2-1. Именно в този формат ще се проведе 1/8-финалът между двамата, което ще е най-ранната фаза, на която те се играли помежду си на световното. Мачът ще е в три сесии в събота, неделя и понеделник (25-27 април).

A rivalry for the ages.



This one's gonna be good.



Saturday & Sunday, 7PM 🔥#WorldChampionship

Първите двубои от II кръг започват още днес, паралелно със завършека на последните два мача от I кръг. В зависимост от техния развой е възможно на тазгодишното първенство да бъде създаден прецедент от играчите в Топ 16 на ранглистата.

Ако №4 в схемата Нийл Робъртсън и №15 Съ Дзяхуей спечелят своите срещи, за първи път в историята всички представители на най-елитната част от професионалната класация ще се класират за 1/8-финалите на световното. Досега най-много 15 от 16-имата поставени са минавали напред - през 1983 и 1993 г. Към момента място са си осигурили 14 от 14 завършили мачовете си през 2026 г.

Преди вторите сесии Робъртсън води с 5:4 срещу Пан Дзюнсю, а Съ изостава с 3:6 срещу Хосеин Вафаеи във формат "10 от 19".

"КРУСИБЪЛ" 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7

№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 10:5

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 10:6

№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 10:9

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 10:7

№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 10:2

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 10:6

№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV (5:4 след I сесия)

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 10:7

№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 10:6

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 10:4

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 10:4

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 10:2

№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 10:2

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV (3:6 след I сесия)

№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 10:5



II кръг (13 от 25, три сесии)

Джао Синтун - Дин Дзюнхуей 24-25-26.IV

Сяо Гуодун - Шон Мърфи 23-24.IV

Джон Хигинс - Рони О`Съливан 25-26-27.IV

Крис Уейклин - Нийл Робъртсън / Пан Дзюнсю 25-26-27.IV

Кайрън Уилсън - Марк Алън 23-24-25.IV

Бари Хоукинс - Марк Уилямс 24-25.IV

Марк Селби - У Идзъ 26-27.IV

Съ Дзяхуей / Хосеин Вафаеи - Джъд Тръмп 25-26-27.IV