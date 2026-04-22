О`Съливан vs. Хигинс - за 7-и път в афиша на "Крусибъл"

Топ 16 е на път да постави рекорд на световното първенство по снукър

Днес, 09:04
Рони О`Съливан говори с усмивка пред микрофона на Би Би Си след победата си над Хъ Гуоцян в I кръг на световното първенство.
Рони О`Съливан говори с усмивка пред микрофона на Би Би Си след победата си над Хъ Гуоцян в I кръг на световното първенство.

Рони О`Съливан не разочарова милионите си фенове и им осигури най-очакваното зрелище във II кръг на световното първенство по снукър - мач срещу връстника си от "Випуск `92" Джон Хигинс. Ракетата стартира рекордното си 34-то участие на шампионата на планетата в Шефилд с разгромен успех срещу дебютанта Хъ Гуоцян - 10:2 за общо три часа игра в двете сесии във вторник и сряда.

7-кратният носител на титлата от Англия спечели първите пет и последните пет фрейма в неравната битка. А с играта си загатна, че е готов да се бори за лелеяния осми трофей, който би го извел окончателно и еднолично като №1 в историята на джентълменския спорт.

Рони напълни окото на зрителите в театъра "Крусибъл" с три стотачки (113, 113, 100), включително във финалните две партии, и други пет тежки халф-сенчъри брейка (72, 97, 52, 86, 62). Китаецът успя да произведе една впечатляваща серия - 77 точки в 7-ия фрейм, който се оказа и последният на сметката му.

"Все още се чувствам малко ръждясал. Не съм играл редовно срещу топ играчи, така че е трудно да се прецени какви са шансовете ми - коментира 50-годишният О`Съливан, който не е печелил какъвто и да е трофей от март 2024 г. - В началото на миналия месец почувствах, че ми е писнало, затова не играех в турнири, струваше ми се, че е загуба на време. С помощта на някои много компетентни хора се опитах да се пренастроя, като те ме наблюдаваха и снимаха. Знам какво искам и ако мога да го направя, би трябвало да успея да насоча щеката и да вкарам няколко топки."

Мачът срещу Хигинс ще бъде седми между двамата титани на сцената на световното първенство и това нарежда съперничеството им до другите две най-гледани класики в шефилдския театър. По седем пъти в "Крусибъл" един срещу друг са се изправяли още само Стив Дейвис и Тери Грифитс през 80-те години и Стивън Хендри и Джими Уайт през 90-те.

Рони и Джон имат срещи в четири различни десетилетия, като предишните им двубои в шампионата на планетата са от 1996, 1998, 2001, 2007, 2011 и 2022 г. Балансът е 3-3 победи, като в "13 от 25" шотландецът води с 2-1. Именно в този формат ще се проведе 1/8-финалът между двамата, което ще е най-ранната фаза, на която те се играли помежду си на световното. Мачът ще е в три сесии в събота, неделя и понеделник (25-27 април).

Първите двубои от II кръг започват още днес, паралелно със завършека на последните два мача от I кръг. В зависимост от техния развой е възможно на тазгодишното първенство да бъде създаден прецедент от играчите в Топ 16 на ранглистата.

Ако №4 в схемата Нийл Робъртсън и №15 Съ Дзяхуей спечелят своите срещи, за първи път в историята всички представители на най-елитната част от професионалната класация ще се класират за 1/8-финалите на световното. Досега най-много 15 от 16-имата поставени са минавали напред - през 1983 и 1993 г. Към момента място са си осигурили 14 от 14 завършили мачовете си през 2026 г.

Преди вторите сесии Робъртсън води с 5:4 срещу Пан Дзюнсю, а Съ изостава с 3:6 срещу Хосеин Вафаеи във формат "10 от 19".

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7
№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 10:5

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 10:6
№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 10:9

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 10:7
№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 10:2

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 10:6
№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 22-23.IV (5:4 след I сесия)

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 10:7
№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 10:6

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 10:4
№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 10:4

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 10:2
№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 10:2

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 22-23.IV (3:6 след I сесия)
№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 10:5

II кръг (13 от 25, три сесии)

Джао Синтун - Дин Дзюнхуей 24-25-26.IV
Сяо Гуодун - Шон Мърфи 23-24.IV

Джон Хигинс - Рони О`Съливан 25-26-27.IV
Крис Уейклин - Нийл Робъртсън / Пан Дзюнсю 25-26-27.IV

Кайрън Уилсън - Марк Алън 23-24-25.IV
Бари Хоукинс - Марк Уилямс 24-25.IV

Марк Селби - У Идзъ 26-27.IV
Съ Дзяхуей / Хосеин Вафаеи - Джъд Тръмп 25-26-27.IV

 

HE'S HARD TO STOP IN THIS MOOD! 🚀 | Ronnie O'Sullivan vs He Guoqiang | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
GENIUS! 👏 Intricate Ronnie O'Sullivan Break Without Black Ball | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
INEVITABLE! 👏 | Ronnie O'Sullivan makes BACK-TO-BACK Centuries | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

снукър, Крусибъл, Рони О`Съливан, Джон Хигинс

