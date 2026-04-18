Стилияна Николова геройски стигна до бронз в Баку

БГНЕС Стилияна Николова постигна пети резултат на лента, но също си осигури участие в утрешния финал на този уред.

Стилияна Николова зае трето място в многобоя от турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан). Най-добрата ни гимнастичка изоставаше след изпълнението на първите два уреда, след като получи пета оценка на лента (27.500) и седма на бухалки (28.000 точки).

Страхотно представяне след това в оставащите две съчетания обаче осигури на Николова място в призовата тройка в многобоя с общ резултат 114.050. Тя заслужи най-високата оценка и на топка (28.750), и на обръч (29.800). По този начин си спечели и участие във финалите и на четирите уреда утре.

Първа стана абсолютната европейска шампионка Таисия Онофричук (Укр) със 115.650, а втора - олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Гер) със 114.750.

Другата българска гимнастичка - Ева Брезалиева, днес нямаше ден и завърши на 21-во място с актив от 103.150. Тя няма да участва в нито един от финалите на уреди.

АНСАМБЪЛЪТ СЕ РЕВАНШИРА

По-късно ансамбълът на България изигра на високо ниво съчетанието си с 3 обръча и 2 чифта бухалки и получи 27.400, което бе втори по сила резултат. Това бе своеобразен реванш на възпитаничките на треньора Весела Димитрова в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова. Вчера те се представиха много под очакванията и възможностите си, допускайки груби грешки, и получиха 12-ата по сила оценка в съчетанието с пет топки - 21.150 точки. След днешното много по-добре изиграно съчетание ансамбълът зае осмо място в многобоя със сбор от 48.550. Първото място бе за състава на Израел (54.300), пред Испания (54.050), а на трето е ансамбълът на Русия под неутрален флаг (52.900).