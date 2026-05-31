Стилияна Николова донесе злато и два сребърни медала на България

Ден след като стана континентална вицешампионка в индивидуалния многобой Стилияна Николова донесе още три медала на България от домакинското европейско първенство по художествена гимнастика във Варна. 20-годишната ни грация участва и в четирите финала на отделните уреди, като извоюва злато с бухалки и сребро с топка и с лента. В състезанието с обръч тя остана на последното 8-о място.

Безусловно най-силното съчетание на Стили беше с бухалки, за което тя получи оценка от 29,750 т. Втора и трета с по 29,200 се наредиха съответно Мария Борисова от Русия и Даниела Муниц от Израел.

На топка Николова беше оценена с 29,550 - толкова получи и германката Даря Варфоломеев, която стана шампионка на уреда заради по-висок резултат за артистичност. Трета тук се класира рускинята София Илтерякова с 28,850.

Олимпийската, световна и европейска шампионка Варфоломеев спечели титлата и на лента, постигайки съвършената оценка от 30,000 т. Тук Стилияна завърши втора с 28,750, а бронза взе рускинята Борисова с 28,400.

На обръч състезанието спечели Илтерякова с 29,900 т., следвана от Алина Харнаско от Беларус (29,800) и София Рафаели от Италия (29,500). Николова зае 8-ата позиция с 26,500, а непосредствено пред нея завърши Ева Брезалиева с 26,550 т.

Втората българска представителка на Евро 2026 участва в още два от финалите, като се класира 8-а на топка (21,250) и 6-а на лента (27,000).

НОВ ПРОВАЛ ЗА АНСАМБЪЛА

Във втори пореден ден националният ансамбъл на България се представи много слабо. След като заеха едва 6-о място в многобоя, днес възпитаничките на Весела Димитрова участваха само в единия от двата финала на отделните уреди - този с пет топки, след като не успяха да се класират в Топ 8 с три обръча и два чифта бухалки.

В състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова отборът ни изигра трагично съчетанието си, допускайки редица груби грешки, включително две изпуснати топки далеч извън очертанията, довели до използване на резервните уреди край килима. Поставената съдийска оценка от 18,850 т. обобщава най-добре видяното.

Европейски шампион с пет топки стана тимът на Испания с резултат 29,150 т., а призовата тройка допълниха Беларус (27,550) и Израел (27,550).