Стилияна Николова и ансамбълът спечелиха още медали за Световната купа

Стилияна Николова спечели още два медала на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азерб), а ансамбълът се реваншира за слабото си представяне в многобоя и взе бронз.

След като вчера успя да завърши трета в многобоя, днес 20-годишната лидерка на тима ни спечели сребро и бронз във финалите на отделните уреди. Николова стартира деня с второ място на обръч. Тя получи оценка 28.550 т., която не бе променена, дори и след контестацията на треньорския екип, който настояваше за повече на трудност. В крайна сметка повече получи само абсолютната европейска шампионка Таисия Онофрийчук - 28.650 т., която спечели второ злато след това в многобоя Трета се нареди рускинята София Илтерякова с 28.450.

На топка Стилияна стигна до бронзов медал с 28.600 за съчетанието си. Първа стана олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Гер) с 28.900 точки, а втора стана София Рафаели (Ит) с 28.800.

За съчетанието си с бухалки Николова получи шеста оценка - 26.450, а Варфоломеев взе втора титла с феноменалните 29.900 т. Втора остана София Илтерякова с 28.800, а трета - Таисия Онофричук с 28.200.

На последния уред - лента, Стилияна не успя да спечели четвърти медал. Тя получи едва 25.250 т., което ѝ отреди последното, осмо място във финала. Варфоломеев спечели третото си злато с 28.800, а призовата тройка затвориха София Рафаели с 28.500 и Акмарал Йерекешева (Каз) с 27.000.

Другата ни представителка на турнира - Ева Брезалиева, която завърши 21-ва в многобоя, не успя да се класира за нито един от четирите финала на уредите и днес не представи свои съчетания.

Ансамбълът също успя да стигне до медал, след като вчера приключи едва на осмо място в многобоя. Възпитаничките на Весела Димитрова: София Иванова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова се бяха класирали само за един финал - с 3 обръча и 2 чифта бухалки.

За това си съчетание те получиха втората по сила оценка в квалификацията, а днес съдиите им дадоха 26.750 заради малка грешка в изиграването. Това стигна за бронзово толичие след ансамблите на Испания (27.950) и на участващия като неутрален тим на Русия (26.750).