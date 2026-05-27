Мондиал 2026 влиза в Матрицата

Мондиал 2026 ще бъде на практика една гигантска фабрика за данни, управлявана от китайския технологичен гигант Lenovo: над 17 000 устройства на 16-те стадиона, милиони данни за обработка, 6 млрд. ТВ зрители и общо 7 млн. по трибуните.

Технологията на видео асистент рефера ще е усъвършенствана и засадата ще се показва триизмерно, благодарение на 3D VAR, която ще използва т. нар. Digital Twin: всеки футболист ще е вкаран в компютрите като 3D аватар с реални физически размери, стойка и милиметрова позиция. Това означава, че над 1200 играчи от 48-те отбора ще преминат при пристигането си през сесия за сложно 3D сканиране, за да им бъде направен дигитален образ.

За VAR системата ще се грижат 7 основни и 14 допълнителни камери, плюс чип в топката, отчитащ момента на контакт с крака. А реферът вече няма да вижда на екрана синя и червена линия, а тела в пространството. Повторенията на спорните ситуации ще се споделят едновременно между съдии, коментатори и екраните на стадиона за повече прозрачност и зрелище. Е, има и един недостатък - аватарите ще са плешиви, като причината е, че косата не се брои при измерване на засадата.

Има промени и за това кои ситуации ще подлежат на оценка от VAR. Преди това бяха само нарушения за директен червен картон или за дузпа. Сега технологията ще се намесва за преглед на корнери и удари от вратата, ако се прецени, че съдията на терена е ощетил някой отбор, както и при показване на втори жълт картон, водещ до червен.

Освен това реферите ще са длъжни да предотвратяват губенето на игрално време. Новите правила повеляват съдията да започне да отброява до 5, ако сметне, че тъч или удар от вратата се протака излишно. Ако топката не бъде изиграна в рамките на 5 секунди, противниковият отбор ще получи тъч или корнер.

Играчите, които напускат за смяна, пък ще имат 10 секунди да излязат от която и да е точка на терена. Ако не го направят, влизащият вместо тях ще изчаква допълнителни 60 секунди, в които отборът му ще играе в намален състав.

Подобно е при травмите - футболист, комуто е оказана медицинска помощ край терена, ще изчаква една минута, преди да получи разрешение от съдията да се върне на игрището, освен ако за фаула срещу него не е бил показан картон.

И още за съдиите - за тях е въведена и новата технология Referee Cam, която обещава пълно потапяне в реалността. В момента бодикамерите, прикрепени към главата или екипа на рефера, имат голям технически проблем - при движение те се клатят така, че зрителите направо хващат морска болест. Сега Lenovo вмъква AI стабилизатор в стрийма, който коригира движенията в реално време. Резултатът трябва да са плавни, отчетливи изображения на ТВ екрана.

И друга технологична новост. Платформата Football Ai Pro обработва петабайти (1 петабайт = 1 млн. гигабайта) исторически архив и прави кръстосани препратки към над 2000 тактически и спортни показатели. И всеки треньор или зрител може да попита например "Кой отбор страда най-много през последните 20 минути на мачовете си?" или "В коя зона попада топката при ъглов удар на Кюрасао?". Изкуственият интелект отговаря в рамките на секунди със симулации, графики и триизмерни анимации. И до базата данни на Football Ai Pro еднакъв достъп ще имат всички 48 отбора, както и абонираните фенове.