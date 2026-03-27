Италия пропуска трети пореден Мондиал

Дузпи оставиха и Дания извън турнира в САЩ, Канада и Мексико това лято

Днес, 00:54
Босненските футболисти са изпаднали в бурна радост, след като са победили Италия след дузпи и са се класирали за втори път в историята си на световно първенство по футбол.
ЕПА/БГНЕС
Босненските футболисти са изпаднали в бурна радост, след като са победили Италия след дузпи и са се класирали за втори път в историята си на световно първенство по футбол.

Кошмарът за италианския национален отбор сякаш няма край. "Адзурите", които са четирикратни световни шампиони, няма да играят и на Мондиал 2026. Това е трето поредно световно първенство, което ще мине без Италия, след тези в Русия през 2018 и Катар през 2022 г.

Поредната италианска драма се случи в Зеница, където храбрият отбор на Босна и Херцеговина елиминира именития си съперник след 4:1 при дузпите. Малко оправдание за "адзурите" бе, че играха с човек по-малко от 41-ата минута, когато червен картон получи Алесандро Бастони. Преди това най-добрият в състава на гостите - Мойс Кийн, бе открил резултата. Оказали се с 10 души, италианците заиграта така, както умеят най-добре - подчертано дефанзивно. Тактиката на селекционера Дженаро Гатузо успя до 79-ата минута, когато нападателят на "Борусия" (Мьонхенгладбах) Харис Табакович хвърли в бурна радост цялата страна с изравнителния си гол. Но същинският екстаз за босненците тепърва предстоеше. При дузпите Пио Еспозито и Браян Кристанте изпуснаха за италианците и това прати Босна и Херцеговина за втори път на Мондиал след 2014 г. Отборът ще е в група В с един от домакините - Канада, а също така с Катар и Швейцария. За Гатузо пък този провал най-вероятно ще означава и раздяла с поста на селекционер.

Босна и Херцеговина - Италия 2:1* /след дузпи, репортаж/
Националният отбор на Босна и Херцеговина победи Италия в мач-бараж за класиране на Световното първенство през лятото. Италия загуби след изпълнение на дузпи с резултат 1:4. В редовното време и продълженията завършиха 1:1. За последен път Италия у
В другия двубой, който завърши с дузпи, Чехия надделя с 3:1 при ударите над Дания в Прага. В герой за домакините се превърна вратарят на Матей Коварж, който хвана ударите на Расмус Хьойлунд и Андерс Драйер. Отделно Матиас Йенсен не улучи вратата. За чехите изпусна само капитанът Ладислав Крейчи, който преди това бе вкарал гол в продълженията. Иначе редовното време завърши 1:1, а след това двата отбора си размениха по още един гол и след 120 минути резултатът бе 2:2. Чехия се класира за световен шампионат по футбол за пръв път от 20 години, след като за последно игра през 2006 г. в Германия. Сега отборът на Мирослав Коубек ще е в група А със съорганизатора Мексико, Южна Африка и Южна Корея.

Чехия - Дания 5:3 (след дузпи) /репортаж/
Чехия - Дания 5:3 (след дузпи) /репортаж/
Дори и в мачовете, в които не се играха продължения, имаше интрига до последните секунди. Швеция елиминира Полша в Стокхолм след победа с 3:2. Решаващото попадение отбеляза нападателят на "Арсенал" Виктор Гьокереш в 88-ата минута. Това пречупи надеждите за продължения от страна на "Дружина полска", след като нападателят на гостите Карол Швидерски бе изравнил за 2:2 в 55-ата минута. Швеция ще играе на Мондиал 2026 в група F, където са още Нидерландия, Япония и Тунис.

Турция също би само с един гол разлика - 1:0 срещу Косово в Прищина. Фланговият нападател на "Фенербахче" Керем Актюркоглу бе точен в 55-ата минута, а до края гостите от Турция не допуснаха да бъдат изненадани. Цял мач за косовския отбор изигра защитникът на ЦСКА Лумбард Делова. Селекцията, водена от Винченцо Монтела, ще бъде в група D заедно с Австралия, Парагвай и съорганизатора САЩ. За Турция това ще е трето участие на световно първенство и първо от турнира през 2002 г., когато южните ни съседи завършиха на трето място.

Косово - Турция 0:1 /репортаж/
Косово - Турция 0:1 /репортаж/
ПЛЕЙОФИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА", ФИНАЛИ

Поток А: Босна и Херцеговина - Италия 4:1 след дузпи, 1:1 в ред. вр. и прод. (Табакович 79; Кийн 15)

Поток В: Швеция - Полша 3:2 (Еланга 20, Лагербиелке 44, Гьокереш 88; Залевски 33, Швидерски 55)

Поток С: Косово - Турция 0:1 (Актюркоглу 53)

Поток D: Чехия - Дания 3:1 след дузпи, 2:2 след прод., 1:1 в ред. вр. (Шулц 3, Крейчи 100; Андерсен 72, Хьог 112)

Защитникът на Косово и "Сион" Крешник Хайризи (в средата) опитва удар със задна ножица в наказателното поле на Турция по време на двубоя в Прищина.
ЕПА/БГНЕС Защитникът на Косово и "Сион" Крешник Хайризи (в средата) опитва удар със задна ножица в наказателното поле на Турция по време на двубоя в Прищина.
Шведският бранител Густаф Лагербиелке (№2) бележи с глава втория гол за домакините при победата с 3:2 над Полша в Стокхолм.
ЕПА/БГНЕС Шведският бранител Густаф Лагербиелке (№2) бележи с глава втория гол за домакините при победата с 3:2 над Полша в Стокхолм.
Чехите се прегръщат при драматичната си победа над Дания, която ги прави на световно първенство за пръв път от 2006 г. насам.
ЕПА/БГНЕС Чехите се прегръщат при драматичната си победа над Дания, която ги прави на световно първенство за пръв път от 2006 г. насам.
