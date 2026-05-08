Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп: Не бих платил $1000 за САЩ - Парагвай

Ню Джърси намали завишената цена на обществения транспорт за Мондиал 2026

08 Май 2026
"Ако хора от Куинс и Бруклин и всички, които обичат Доналд Тръмп, не могат да отидат, ще бъда разочарован. Иска ми се обаче всички хора, които са гласували за мен, да имат възможност да отидат", заяви Доналд Тръмп по отношение на цените на билетите за Мондиал 2026.
ЕПА/БГНЕС
"Ако хора от Куинс и Бруклин и всички, които обичат Доналд Тръмп, не могат да отидат, ще бъда разочарован. Иска ми се обаче всички хора, които са гласували за мен, да имат възможност да отидат", заяви Доналд Тръмп по отношение на цените на билетите за Мондиал 2026.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп зае страната на футболните фенове в спора с ФИФА за цените на билетите на Мондиал 2026. Държавният глава заяви откровено, че не би платил $1000 за откриващия мач на Съединените щати срещу Парагвай на световното първенство това лято.

"Не знаех за тази сума. Със сигурност бих искал да бъда там, но, честно казано, и аз не бих платил толкова пари", каза Тръмп в интервю за "Ню Йорк Поуст".

Същевременно президентът отбеляза търговския успех на турнира, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Според него вече са продадени 5 милиона билета, което е рекорд. Тръмп обаче изрази загриженост, че високите цени може да направят мачовете недостъпни за обикновените фенове.

"Не съм виждал цените, но ще трябва да потърся. Ако хора от Куинс и Бруклин и всички, които обичат Доналд Тръмп, не могат да отидат, ще бъда разочарован. Но в същото време това е невероятен успех. Иска ми се обаче всички хора, които са гласували за мен, да имат възможност да отидат", заяви Тръмп.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отдаде високите цени на особеностите на американския пазар и на факта, че там е разрешена препродажба на билети. В началото на април световната футболна централа повиши цените за 40 мача от турнира. Най-скъпите билети за финала се скочиха от $8700 на $11 000. Според "Ню Йорк Поуст" обаче, средната цена на билета за мача за титлата в Ню Джърси е приблизително $13 000.

 

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Цената на двупосочния билет за влак от Ню Йорк до ст. "МетЛайф" в Ню Джърси по време на Мондиал 2026 беше намалена от $150 на $105, съобщиха местните медии. Новата цена все още е почти десет пъти по-висока от обичайната стойност на двупосочния билет - $12,90 от "Пен Стейшън" в Манхатън.

Главният изп. директор на оператора на обществен транспорт в Ню Джърси "Ен Джей Транзит" Крис Колури обоснова завишаването на цената с необходимост от засилване на мерките за сигурност и очакван по-голям брой пътници поради затварянето на обществения паркинг около стадиона, който ще приеме осем мача от световното първенство, включително финала на 19 юли.

Оперативният директор на Мондиал 2026 Хаймо Ширги обаче се възмути, че цена от $150 "ще има смразяващ ефект върху феновете". Което доведе до занижаване с 30% на първоначално обявената нова стойност на билета.

 

ОФИЦИАЛНА ПЕСЕН

Колумбийската поп звезда Шакира представи официалната песен за световното първенство по футбол. Тя носи името Dai Dai и е създадена в сътрудничество с нигерийския музикант Бърна Бой. Снимките към видеоклипа са направени на легендарния бразилски стадион "Маракана" в Рио де Жанейро.

Това е третият път, в който Шакира изпълнява песента за световни първенства. Нейните композиции Waka Waka (This Time for Africa) и La La La станаха официални химни съответно на Мондиал 2010 в Южна Африка и Мондиал 2014 в Бразилия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026

Още новини по темата

ФИФА отказва на Иран мачовете му от Мондиал 2026 да са в Мексико
11 Апр. 2026

12 факта зад фиаското на "адзурите"
01 Апр. 2026

Италия пропуска трети пореден мондиал
01 Апр. 2026

Има огромен риск Мондиал 2026 да стане сцена на репресии
31 Март 2026

Защитник на ЦСКА е на един мач от Мондиал 2026
27 Март 2026

Иран поиска да играе на Мондиал 2026 извън САЩ
17 Март 2026

Ирак поиска от ФИФА отлагане на плейофа за Мондиал 2026
09 Март 2026

Ирак или ОАЕ заменят Иран при отказ от Мондиал 2026
03 Март 2026

В Германия заговориха за бойкот на световното по футбол
18 Яну. 2026

ФИФА даде на букмейкърите ТВ права за Мондиал 2026
13 Яну. 2026

Олимпийските игри и мондиалите почти нямат икономически ефект
10 Яну. 2026

Скандално скъпите билети за Мондиал 2026 поевтиняха
17 Дек. 2025

ФИФА шокира с цени за Мондиал 2026
12 Дек. 2025

Египет и Иран призоваха ФИФА да забрани LGBT събитието
10 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса