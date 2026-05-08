Тръмп: Не бих платил $1000 за САЩ - Парагвай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп зае страната на футболните фенове в спора с ФИФА за цените на билетите на Мондиал 2026. Държавният глава заяви откровено, че не би платил $1000 за откриващия мач на Съединените щати срещу Парагвай на световното първенство това лято.

"Не знаех за тази сума. Със сигурност бих искал да бъда там, но, честно казано, и аз не бих платил толкова пари", каза Тръмп в интервю за "Ню Йорк Поуст".

Същевременно президентът отбеляза търговския успех на турнира, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. Според него вече са продадени 5 милиона билета, което е рекорд. Тръмп обаче изрази загриженост, че високите цени може да направят мачовете недостъпни за обикновените фенове.

"Не съм виждал цените, но ще трябва да потърся. Ако хора от Куинс и Бруклин и всички, които обичат Доналд Тръмп, не могат да отидат, ще бъда разочарован. Но в същото време това е невероятен успех. Иска ми се обаче всички хора, които са гласували за мен, да имат възможност да отидат", заяви Тръмп.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отдаде високите цени на особеностите на американския пазар и на факта, че там е разрешена препродажба на билети. В началото на април световната футболна централа повиши цените за 40 мача от турнира. Най-скъпите билети за финала се скочиха от $8700 на $11 000. Според "Ню Йорк Поуст" обаче, средната цена на билета за мача за титлата в Ню Джърси е приблизително $13 000.

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Цената на двупосочния билет за влак от Ню Йорк до ст. "МетЛайф" в Ню Джърси по време на Мондиал 2026 беше намалена от $150 на $105, съобщиха местните медии. Новата цена все още е почти десет пъти по-висока от обичайната стойност на двупосочния билет - $12,90 от "Пен Стейшън" в Манхатън.

Главният изп. директор на оператора на обществен транспорт в Ню Джърси "Ен Джей Транзит" Крис Колури обоснова завишаването на цената с необходимост от засилване на мерките за сигурност и очакван по-голям брой пътници поради затварянето на обществения паркинг около стадиона, който ще приеме осем мача от световното първенство, включително финала на 19 юли.

Оперативният директор на Мондиал 2026 Хаймо Ширги обаче се възмути, че цена от $150 "ще има смразяващ ефект върху феновете". Което доведе до занижаване с 30% на първоначално обявената нова стойност на билета.

ОФИЦИАЛНА ПЕСЕН

Колумбийската поп звезда Шакира представи официалната песен за световното първенство по футбол. Тя носи името Dai Dai и е създадена в сътрудничество с нигерийския музикант Бърна Бой. Снимките към видеоклипа са направени на легендарния бразилски стадион "Маракана" в Рио де Жанейро.

Това е третият път, в който Шакира изпълнява песента за световни първенства. Нейните композиции Waka Waka (This Time for Africa) и La La La станаха официални химни съответно на Мондиал 2010 в Южна Африка и Мондиал 2014 в Бразилия.