Има огромен риск Мондиал 2026 да стане сцена на репресии

Има огромен риск световното първенство по футбол да се превърне в "сцена за репресии и платформа за авторитарни практики". Това се казва в нов доклад на правозащитната организация "Амнести Интернешънъл".

Той посочва "значителните рискове" за фенове, играчи, журналисти, работници и за местните общности в трите страни, които ще приемат турнира - САЩ, Мексико и Канада. Щатите ще домакинстват на 78 мача в 11 града, а двете съседни държави - ще имат по 13.

В 36-страничния доклад "​Амнести" призовава правителствата на трите страни да "изпълнят задълженията си, съгласно международното право в областта на правата на човека, а ФИФА, националните футболни асоциации и спонсорите да спазват ясните си отговорности по зачитането правата на човека..."

Най-тревожно е положението в САЩ

Като подчертава "тревожните атаки срещу човешките права", "Амнести" твърди, че "най-сериозната заплаха" за посетителите на Мондиал 2026 може да бъде "машината за злоупотреба, дискриминация, смъртоносно прилагане на имиграционните закони и масови задържания в САЩ". И предупреждава, че "сериозните ограничения върху свободата на словото и мирните протести" заплашват провеждането на "безопасния, приветлив и приобщаващ" турнир, обещан от ФИФА.

"През 2025 г. правителството на САЩ е депортирало над 500 000 души, над 6 пъти повече хора, отколкото ще гледат финала на световното първенство на стадион "МетЛайф - каза ръководителят на отдела за екология и социална справедливост в „Амнести Интернешънъл“ Стив Кокбърн. - ...Това е дълбоко тревожно време в САЩ, което със сигурност ще се отрази и на феновете, които искат да присъстват на световното първенство."

Миналия месец изпълняващият длъжността шеф на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) Тод М. Лайънс каза, че агенцията е "ключова част от цялостния апарат за сигурност на световното първенство" и допълни, че ICE "e посветена на осигуряването на безопасно и сигурно събитие за всеки посетител на съоръженията".

По-рано тази година агенти на ICE застреляха двама американски граждани в Минеаполис като част от имиграционните мерки на президента на САЩ Доналд Тръмп. През последната година Тръмп изпрати федерални агенти, както и Националната гвардия, в големите градове в САЩ, за да изпълни предизборното си обещание за борба с нелегалната имиграция. Те бяха посрещнати с протести и дори със съдебни пречки в общности с преобладаващи привърженици на Демократическата партия, като Портланд, Лос Анджелис и Чикаго.

"Въпреки поразителния брой арести и депортации, нито ФИФА, нито американските власти са дали каквито и да е гаранции, че феновете и местните общности ще бъдат защитени от етническо и расово профилиране, от безразборни акции или от незаконно задържане и депортиране - посочва Кокбърн. - Само 4 от 16-те градове домакини досега са публикували своите планове за правата на човека, но в нито един от тях дори не се споменава нещо за защита от злоупотреби с имиграционното право. Това световно първенство вече не е турнир със „среден риск“, както го определи ФИФА."

"Амнести" твърди, че ICE и други агенции "представляват смразяваща заплаха за хората, живеещи в САЩ; за пътуващите, за да гледат мачове; както и за самите футболисти". "Феновете са изправени пред натрапчиво наблюдение, с настойчиви предложения да бъдат принуждаване да предоставят акаунтите си в социалните медии за проверка и скрининг за "антиамериканизъм".

През януари фенската група Football Supporters Europe (FSE) заяви пред BBC Sport, че е "изключително обезпокоена от продължаващата милитаризация на полицейските сили в САЩ" преди световното първенство. Тогава ФИФА отговори, че безопасността и сигурността на феновете и потребителите не са неин "основен приоритет", като добави, че работи в тясно сътрудничество с местните власти "за планиране, координиране и прилагане на всеобхватни мерки за сигурност за турнира".

Специалната работна група на Белия дом за Мондиал 2026 твърди, че турнирът ще бъде "най-голямото, най-безопасното и най-приветливото спортно събитие в историята", и че работи за провеждане на турнир, "който подчертава гостоприемството на Америка, ангажимента ѝ към сигурността и нейния дух на високи постижения". Тя обещава, че феновете "може да очакват гладък, сигурен и наистина незабравим турнир".

Проблеми и в Мексико и Канада

"Амнести Интернешънъл" не се ограничава само до проблемите в САЩ, макар те да изглеждат най-големи. Организацията подчертава най-вече твърдата реакция на властите в Мексико срещу високите нива на насилие, причинени от наркокартелите. Тази реакция "повишава рисковете за протестиращите". По-рано този месец Мексико обяви плановете си за разполагане на близо 100 000 служители по сигурността, които да защитават феновете на световното първенство.

За Канада пък притесненията са от нарастващата жилищна криза, която "породи опасения, че бездомните хора, отново ще бъдат разселени и изтласкани още повече в периферията".