Иран поиска да играе на Мондиал 2026 извън САЩ

ЕПА/БГНЕС архив При жребия за груповата фаза на Мондиал 2026 Иран попадна в гр. Е заедно с тимовете на Белгия, Египет и Нова Зеландия. Листчето с името на ислямската република беше изтеглено от баскетболната легенда Шакийл О`Нийл на церемонията във Вашингтон на 5 декември 2025 г.

Иранската футболна федерация води преговори с ФИФА за преместване на мачовете на отбора от груповата фаза на Мондиал 2026 от САЩ в Мексико. Причината са опасения за безопасността на играчите на територията на Съединените щати, обясни президентът на иранския футбол Мехди Тадж.

"След като Доналд Тръмп изрично заяви, че не може да гарантира сигурността на иранския национален отбор, със сигурност няма да пътуваме до Америка. Преговаряме с ФИФА за провеждане на мачовете ни от световното първенство в Мексико.", заяви Тадж чрез публикация в акаунта на иранското посолство в Мексико сити в социалната мрежа "Екс".

Иранският министър на спорта Ахмад Донямали заяви миналата седмица, че футболните национали не могат да участват в турнира. Той говори десетина дни след като САЩ и Израел предприеха въздушни атаки срещу ислямската република в края на февруари, убивайки върховния лидер и няколко други политически и военни лидери.

Впоследствие американският президент Тръмп заяви, че иранският отбор е "добре дошъл да участва", но уточни, че може да не е уместно да играят в САЩ "заради риск за собствения им живот и безопасността им".

При жребия за груповата фаза на Мондиал 2026 Иран попадна в гр. Е заедно с тимовете на Белгия, Египет и Нова Зеландия. По програма отборът трябва да изиграе два мача в Лос Анджелис и един в Сиатъл. Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико е планирано от 11 юни до 19 юли.