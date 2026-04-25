България завърши с още 3 медала Евро 2026 по щанги

Христо Христов спечели отличия №12, 13 и 14 за националния ни отбор

Днес, 19:45
Христо Христов прави опита си на 222 кг, с който си осигури бронз в изтласкването и двубоя
Христо Христов прави опита си на 222 кг, с който си осигури бронз в изтласкването и двубоя

Българските щангисти приключиха участието си на Евро 2026 в Батуми (Груз) с нови три медала. Спечели ги Христо Христов в кат. 110 кг, който завърши трети в двубоя, взимайки отличие и във всяко от отделните упражнения. 

В изхвърлянето еврошампионът в кат. 109 кг от 2022 г. започна от 184 кг, после фиксира и 190. Христо опита и на 196 кг, с което щеше да вземе златото в упражнението, но не сполучи и остана втори, на 1 кг след кубинеца с румънски паспорт Луис Родригес (195 кг). Трети завърши Гарик Карапетян със 189.

В изтласкването Родригес бе с много по-малка заявка приключи с 219 кг. Така 25-годишният варненец получи отличен шанс да атакува дори титлата. Христов започна с 216 кг, а след това без проблем изтласка и 222. За да победи Родригес му трябваха 225 кг за последното си излизане на подиума и той записа точно тази тежест. При решаващия опит обаче Христо изпита болка в кръста още в началото и пусна щангата.

Така той завърши европейското първенство с двубой от 412 кг (190 и 222). Това все пак бе достатъчно за бронзови медали и в двубоя, и в изтласкването, защото от оставащите трима щангисти, успешен опит направи само Гарик Карапетян. Арменецът тласна 226 кг и с двубой от 415 кг спечели втора поредна европейска титла след тази в старата категория до 109 кг от Кишинев 2025. Родригес взе среброто с 414 кг (195 и 219).

Вторият ни представител в категорията - Дейвид Фишеров (на снимката вдясно), се класира на 8-о място при завръщането си след 3-годишно допинг наказание. 27-годишният австриец с български паспорт изхвърли 172 кг (8-а позиция). В изтласкването еврошампионът в кат. 102 кг от 2022 г. направи фаул при първия си опит на 211 кг (добутване с дясната ръка), във втория дори не можа да обърне щангата, но се събра в третия и все пак фиксира тежестта (9-а място в упражнението) и така събра двубой от 383 кг, с които победи само молдовеца Тудор Брату (381 кг).

След участието и на последните ни двама щангисти, България завърши Евро 2026 с общо 14 медала. Освен среброто и двата бронза на Христо Христов, три златни спечели Карлос Насар (кат. 94 кг), два златни взе Ангел Христов (60 кг), златен и два сребърни завоюва Иван Димов (65 кг), сребро и бронз постигна Бояна Костадинова (48 кг), а още един сребърен (на изтласкване) добави Дениз Данев (60 кг). 

