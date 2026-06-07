Турция разгроми женския ни волейболен отбор

Волейболистките от националния отбор на България претърпяха трета загуба от четири изиграни мача през новия сезон в Лигата на нациите (VNL) при жените. Избраничките на селекционера Марчело Абонданца бяха разгромени с 1:3 (-12, -9, 22, -18) от тима на Турция в последната среща от група 2 в откриващата седмица на глобалния турнир.
Пред около едва 600 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в бразилската столица Бразилия българките на практика проспаха първите две части, в които сумарно отбелязаха по-малко точки от необходимите за спечелване на гейм. В третия нашите състезателки съумяха да се възползват от моментното отпускане на туркините, но в четвъртия разликата отново стана драстична в полза на южните ни съседки.
Най-резултатна за България стана диагоналът Микаела Стоянова с 12 т. (1 блок), а с двуцифрен актив завърши и центърът Борислава Съйкова с 10 т. (6 блока). Посрещачът Александра Миланова добави още 9 т. (1 блок).
За Турция централната блокировачка Дениз Уянък заби 19 т. (3 аса, 7 блока), а крайната нападателка Япрак Еркек допринесе с 14 т. (1 ас, 2 блока) за изразителния успех.
След първата състезателна седмица на VNL 2026 женският ни представителен отбор заема 16-о място от 18 участници с актив от 3 т. (1-3). Турският тим е на 11-а позиция с 5 т. (2-2). Лидери са Бразилия и Япония с по 11 т. (4-0), следвани от Италия с 10 т. (3-1).
Надпреварата при дамите ще продължи в седмицата от 17 до 21 юни, когато България ще играе в група 6 в Банкок. Съперници на волейболистките ни последователно ще бъдат Полша, домакинът Тайланд, Канада и Украйна.
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🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=d
Watch the Women's highlights between Bulgaria and Türkiye
of the Volleyball Nations League 2026 in Brasilia (Brazil)! #VNL2026 #Volleyball #VNL
🏐 More highlights from the Women's VNL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVCx4hq5E0mgQxVYw7vXVfNkSDlAz8JO
📅 Full schedule + results: https://en.volleyballworld.com/volleyball/competitions/volleyball-nations-league/schedule/
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