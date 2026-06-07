Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Турция разгроми женския ни волейболен отбор

Националките загубиха геймове на 9 и на 12 в последния си мач от първата седмица във VNL

08 Юни 2026
Разпределителят Лора Славчева вдига топката към Борислава Съйкова за атака през центъра срещу туркините.
FIVB
Разпределителят Лора Славчева вдига топката към Борислава Съйкова за атака през центъра срещу туркините.

Волейболистките от националния отбор на България претърпяха трета загуба от четири изиграни мача през новия сезон в Лигата на нациите (VNL) при жените. Избраничките на селекционера Марчело Абонданца бяха разгромени с 1:3 (-12, -9, 22, -18) от тима на Турция в последната среща от група 2 в откриващата седмица на глобалния турнир.

Пред около едва 600 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в бразилската столица Бразилия българките на практика проспаха първите две части, в които сумарно отбелязаха по-малко точки от необходимите за спечелване на гейм. В третия нашите състезателки съумяха да се възползват от моментното отпускане на туркините, но в четвъртия разликата отново стана драстична в полза на южните ни съседки.

Най-резултатна за България стана диагоналът Микаела Стоянова с 12 т. (1 блок), а с двуцифрен актив завърши и центърът Борислава Съйкова с 10 т. (6 блока). Посрещачът Александра Миланова добави още 9 т. (1 блок).

За Турция централната блокировачка Дениз Уянък заби 19 т. (3 аса, 7 блока), а крайната нападателка Япрак Еркек допринесе с 14 т. (1 ас, 2 блока) за изразителния успех.

След първата състезателна седмица на VNL 2026 женският ни представителен отбор заема 16-о място от 18 участници с актив от 3 т. (1-3). Турският тим е на 11-а позиция с 5 т. (2-2). Лидери са Бразилия и Япония с по 11 т. (4-0), следвани от Италия с 10 т. (3-1).

Надпреварата при дамите ще продължи в седмицата от 17 до 21 юни, когато България ще играе в група 6 в Банкок. Съперници на волейболистките ни последователно ще бъдат Полша, домакинът Тайланд, Канада и Украйна.

Bulgaria 🇧🇬 vs. Türkiye 🇹🇷 - Highlights | Week 1 | Women's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=d Watch the Women's highlights between Bulgaria and Türkiye of the Volleyball Nations League 2026 in Brasilia (Brazil)! #VNL2026 #Volleyball #VNL 🏐 More highlights from the Women's VNL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVCx4hq5E0mgQxVYw7vXVfNkSDlAz8JO 📅 Full schedule + results: https://en.volleyballworld.com/volleyball/competitions/volleyball-nations-league/schedule/ 🔔 Subscribe NOW!: https://go.volleyball.world/Subscribe?ytv=d LOVE BEACH VOLLEYBALL? 🏝️🏐 Check out https://go.volleyball.world/SubscribeBVB?ytv=d FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA 🤳 Instagram: https://go.volleyball.world/Instagram?ytv=d TikTok: https://go.volleyball.world/TikTok?ytv=d Facebook: https://go.volleyball.world/Facebook?ytv=d Twitter: https://go.volleyball.world/Twitter?ytv=d More info: https://go.volleyball.world/home?ytv=d
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, женски национален отбор, Волейболна лига на нациите, VNL, Марчело Абонданца

Още новини по темата

Волейболистите ни победиха Аржентина преди старта на VNL
07 Юни 2026

България записа ново 0:3 във VNL - срещу Бразилия
06 Юни 2026

Волейболистките разбиха Доминикана за първа победа във VNL 2026
06 Юни 2026

Националките се бориха, но не взеха гейм от Италия на старта на VNL
04 Юни 2026

Александър Николов: Двама братя са като трима души
03 Юни 2026

Националите гледат към златото от Евроволей 2026
01 Юни 2026

Волейболистките ни загубиха от Аржентина в Санта Фе
30 Май 2026

Целта на волейболистките е да задържат България в Лигата на нациите
26 Май 2026

Волейболният отбор на България падна тежко от Полша
23 Май 2026

Бленджини извади двама и вкара един в състава за VNL 2026
22 Май 2026

Волейболните национали оглавиха класирането на "Силезия къп"
21 Май 2026

Либерото е новият капитан на женския ни волейболен отбор
19 Май 2026

Братя Николови се събират в един отбор в Италия
15 Май 2026

Цветан Соколов: Идвам си в България за титлата
13 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса