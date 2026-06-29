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Александър Николов остава топ реализатор във VNL

Общо четирима наши волейболисти са в челото на индивидуалните класации

Днес, 12:38
Александър Николов е отбелязал една точка повече от белгиеца Фере Регерс след първите две седмици от VNL 2026.
FIVB
Александър Николов е отбелязал една точка повече от белгиеца Фере Регерс след първите две седмици от VNL 2026.

Лидерът на волейболния национален отбор на България Александър Николов продължава да бъде начело в класацията за най-резултатен играч в Лигата на нациите (VNL). След втората от общо три състезателни седмици на глобалния турнир при мъжете 22-годишният посрещач, използван и като диагонал, има отбелязани 194 точки (12 аса, 8 блока) в 8 мача.

Втори в това подреждане е белгиецът Фере Регерс със 193 т. (10 аса, 4 блока), който пък оглавява класацията на най-добрите нападатели със 179 успешни атаки. Тук Николов е втори със своите 174 т. от нападение. След първата седмица Алекс беше №1 и по двата показателя.

Още трима волейболисти от селекцията на италианския ни треньор Джанлоренцо Бленджини заемат челни позиции в различните категории. Капитанът Алекс Грозданов дели 5-о място при блокировачите със словенеца Рок Можич, като двамата имат по 19 успешни блокади. Лидер е канадецът Джаксън Хауи с 33 блока, следван от турчина Бюлбюл Бедирхан (23) и украинеца Юрий Семенюк (22).

Трима от седемте най-добри изпълнители на сервис пък са българи. Начело е Дмитро Янчук от Украйна с 16 аса, второ място делят Ран Такахаши от Япония и Адис Лагумджия от Турция с по 13, пред Пиер Перен от Белгия и Александър Николов с по 12 и Симеон Николов и Аспарух Аспарухов с по 11 директни точки от начален удар.

По-малкият от братя Николови - Симеон, е и в Топ 5 на водещите разпределители - той има 219 успешни завършващи подавания. Пред българския плеймейкър са само французинът Антоан Бризар (284), бразилецът Качопа (266), словенецът Урош Планишич (238) и китаецът Уан Хъбин (228).

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Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, VNL

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