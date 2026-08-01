Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Варна остана без отбор в Суперлигата

"Черно море" изненадващо обяви, че напуска волейболния елит

01 Авг. 2026
През новия сезон Варна няма да може да се радва на успехи на волейболния "Черно море".
facebook
През новия сезон Варна няма да може да се радва на успехи на волейболния "Черно море".

Елитното мъжко първенство на България по волейбол остана с един отбор по-малко. Причината е, че "Черно море" (Варна) изненадващо уведоми Националната волейболна лига (НВЛ), че се отказва от участие в Суперлигата през сезон 2026/2027 г.

"Много са мотивите за решението, но е коректно клубът да ги коментира - обяви оперативният директор на НВЛ при мъжете Христо Апостолов. - Програмата ще бъде коригирана и в рамките на следващата седмица ще бъде на разположение на клубовете."

С оттеглянето на "моряците" в шампионата остават 11 отбора. Новият сезон се открива в дългия уикенд на 23-26 октомври, а в I кръг варненци трябваше да посрещнат "Дунав" (Русе). Очаква се програмата да не бъде прекроявана из основи, а изтеглените съперници на "Черно море" да почиват в съответния ден.

Жребият определи останалите двойки на старта да бъдат: "Левски София" - "Пирин" (Разлог), "Дея спорт" (Бургас) - "Нефтохимик" (Бургас), "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана", "Славия" - ЦСКА и "Берое" (Стара Загора) - "Металург" (Перник).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Суперлига, Черно море Варна

Още новини по темата

Бленджини избра 15 волейболисти за Евро 2026
03 Авг. 2026

България за първи път финишира в Топ 10 на VNL
02 Авг. 2026

"Лубе" разпродава билети заради Симеон Николов
30 Юли 2026

"Спартак 1918" взе с разгром първото варненско дерби за сезона
26 Юли 2026

Волейболистите биха с обрат домакина на финалите във VNL
18 Юли 2026

България понесе най-тежката си загуба от началото на VNL 2026
15 Юли 2026

България се сбогува горчиво с Лигата на нациите
12 Юли 2026

Волейболистките са с единия крак аут от VNL
11 Юли 2026

България стъпи на дъното във VNL
10 Юли 2026

Братя Николови ще играят поне 3 сезона в "Кучине Лубе"
09 Юли 2026

Сърбия посрещна волейболистките с разгром
08 Юли 2026

Александър Николов остава топ реализатор във VNL
29 Юни 2026

България беше близо, но изпусна победа във VNL
26 Юни 2026

Драматична победа отлепи България от дъното във VNL 2026
21 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки