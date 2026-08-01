Варна остана без отбор в Суперлигата

facebook През новия сезон Варна няма да може да се радва на успехи на волейболния "Черно море".

Елитното мъжко първенство на България по волейбол остана с един отбор по-малко. Причината е, че "Черно море" (Варна) изненадващо уведоми Националната волейболна лига (НВЛ), че се отказва от участие в Суперлигата през сезон 2026/2027 г.

"Много са мотивите за решението, но е коректно клубът да ги коментира - обяви оперативният директор на НВЛ при мъжете Христо Апостолов. - Програмата ще бъде коригирана и в рамките на следващата седмица ще бъде на разположение на клубовете."

С оттеглянето на "моряците" в шампионата остават 11 отбора. Новият сезон се открива в дългия уикенд на 23-26 октомври, а в I кръг варненци трябваше да посрещнат "Дунав" (Русе). Очаква се програмата да не бъде прекроявана из основи, а изтеглените съперници на "Черно море" да почиват в съответния ден.

Жребият определи останалите двойки на старта да бъдат: "Левски София" - "Пирин" (Разлог), "Дея спорт" (Бургас) - "Нефтохимик" (Бургас), "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана", "Славия" - ЦСКА и "Берое" (Стара Загора) - "Металург" (Перник).