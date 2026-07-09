Братя Николови ще играят поне 3 сезона в "Кучине Лубе"

Трансферът, за който всички във волейбола говореха от половин година, официално е факт. Симеон Николов подписа 3-годишен договор с италианския вицешампион "Кучине Лубе" (Чивитанова) и ще играе заедно с брат си Александър в следващите три сезона.

Новината бе съобщена от клуба снощи с изявление, в което се казва: "Това е важен трансферен ход за червено-белия клуб, който му осигурява един от най-ярките таланти в световния волейбол. Много млад, но вече играч на високо ниво с националния отбор на страната си, с който спечели сребро на световното първенство през 2025 г., Симеон "Мони" Николов е смятан за истинска международна звезда: играч, способен да привлече вниманието и възхищението на фенове и клубове по целия свят. Симеон е брат на Алекс, който наскоро допълнително затвърди отношенията си с клуба, като удължи договора си до 2029 г. В червено-бяло двамата братя са готови да сформират дует с голям талант, качество и перспективи, съчетавайки гения на единия като плеймейкър със силата и офанзивния талант на другия."

🔝 Il colpo di mercato dell'estate è targato Lube

🤝 L'alzatore Simeon Nikolov ha firmato un triennale con il Club cuciniero e raggiungerà suo fratello Alex

🎙️ L'atleta: "Voglio vincere e diventare il migliore!" #esserelube #cucinelube #creokitchens https://t.co/HrX5rxLO7C pic.twitter.com/IwKG9gI2WJ — A.S. Volley Lube Civitanova (@VolleyLube) 8 юли 2026 г.

19-годишният Симеон Николов идва от руския "Локомотив" (Новосибирск), където изкара един сезон с първия професионален договор във волейболната си кариера. Високият 208 см талант е смятан за един от най-креативните разпределители в света в момента, като бележи много точки от начален удар и блокада, а често отиграва топката сам, вместо да я "вдига" към нападател.

Неговият брат Александър пък стана реализатор №1 на световното първенство миналата година, а вече втори пореден сезон печели същия приз и в "Кучине Лубе".

„Щастлив съм и развълнуван от това ново приключение - е цитиран Симеон Николов от клубния сайт. - Винаги съм искал да играя в Суперлигата. Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, а да бъда ключов играч в голям клуб. Днес това желание се сбъдва с преминаването ми в "Лубе", който винаги се бори докрай за важни цели. Идвам в Чивитанова, за да работя здраво, да печеля и да стана най-добрият на моята позиция“.