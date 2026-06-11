Волейболистите реагираха подобаващо - 3:0 срещу Иран

България спечели по убедителен начин първата си победа през новия сезон във волейболната Лига на нациите (VNL) при мъжете. Във втория си мач от група 2 в бразилската столица Бразилия селекцията на Джанлоренцо Бленджини срази тима на Иран с 3:0 (23, 18, 21).
Националният ни отбор реагира по подобаващ начин, след като ден по-рано допусна горчив обрат с 1:3 гейма срещу дебютанта в турнира в Белгия. Италианският ни треньор заложи на същия стартов състав: разпределител Симеон Николов, диагонал Александър Николов, посрещачи Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов и центрове капитанът Алекс Грозданов и Илия Петков с либеро Дамян Колев.
Този път нямаше много промени в крачка и като резерви се появиха единствено Жасмин Величков и Стоил Палев. Нямаше и никакво подценяване или колебания.
За пореден път над всички на игрището беше Александър Николов, завършил двубоя като топреализатор с 24 т. (1 ас, 4 блока). Грозданов добави 11 т. (5 блока) за победата, а следващите по резултатност в тима ни бяха Аспарухов с 8 т. и Петков с 5 т. (1 ас, 1 блок).
В отбора на Иран се откроиха Хосеин Пория (1 ас) и Али Хаджипур (2 блока) с по 11 т.
С актив от 3 t. (1-1) българският представителен тим заема 8-о място във временното класиране на VNL 2026. Лидер е Словения с 4 т. (2-0).
Петък е почивен ден за световните вицешампиони, а следващият съперник на нашите волейболисти в зала “Нилсон Нелсон” е Аржентина. Мачът е в събота (13 юни) от 21:30 ч. наше време. В заключителния ден от откриващата състезателна седмица "лъвовете" ще се изправят срещу състава на Сърбия - в неделя (14 юни) от 20:30 ч.