Волейболистите реагираха подобаващо - 3:0 срещу Иран

FIVB Мартин Атанасов, Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов (от ляво на дясно) са избухнали в радост след спечелена точка срещу Иран.

България спечели по убедителен начин първата си победа през новия сезон във волейболната Лига на нациите (VNL) при мъжете. Във втория си мач от група 2 в бразилската столица Бразилия селекцията на Джанлоренцо Бленджини срази тима на Иран с 3:0 (23, 18, 21).

Националният ни отбор реагира по подобаващ начин, след като ден по-рано допусна горчив обрат с 1:3 гейма срещу дебютанта в турнира в Белгия. Италианският ни треньор заложи на същия стартов състав: разпределител Симеон Николов, диагонал Александър Николов, посрещачи Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов и центрове капитанът Алекс Грозданов и Илия Петков с либеро Дамян Колев.

Този път нямаше много промени в крачка и като резерви се появиха единствено Жасмин Величков и Стоил Палев. Нямаше и никакво подценяване или колебания.

За пореден път над всички на игрището беше Александър Николов, завършил двубоя като топреализатор с 24 т. (1 ас, 4 блока). Грозданов добави 11 т. (5 блока) за победата, а следващите по резултатност в тима ни бяха Аспарухов с 8 т. и Петков с 5 т. (1 ас, 1 блок).

В отбора на Иран се откроиха Хосеин Пория (1 ас) и Али Хаджипур (2 блока) с по 11 т.

С актив от 3 t. (1-1) българският представителен тим заема 8-о място във временното класиране на VNL 2026. Лидер е Словения с 4 т. (2-0).

Петък е почивен ден за световните вицешампиони, а следващият съперник на нашите волейболисти в зала “Нилсон Нелсон” е Аржентина. Мачът е в събота (13 юни) от 21:30 ч. наше време. В заключителния ден от откриващата състезателна седмица "лъвовете" ще се изправят срещу състава на Сърбия - в неделя (14 юни) от 20:30 ч.