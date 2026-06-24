Волейболистите победиха световния шампион Италия

Волейболният тим на България победи с 3:2 (-18, 20, 23, -19, 9) световния шампион Италия в петия си мач в Лигата на нациите (VNL), игран в Любляна (Слвн).

Двубоят бе повторение на паметния финал на световното първенство във Филипините на 28 септември 2025 г. Тогава българските лъвове отстъпиха с 1:3 и останаха със сребърни медали, но днес бяха много по-концентрирани, с много по-голямо самочувствие и играха великолепно.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини заложи в стартовия състав на братя Николови, Алекс Грозданов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков и Мартин Атанасов, а либеро бе Дамян Колев. Срещу тях италианците установиха контрол още в самото начало и бързо дръпнаха със 7:3 т., поддържаха комфортната разлика до средата на гейма (15:11), на два пъти я увеличиха и до шест точки и стигнаха до 8 поредни геймбола. Още третият бе реализиран и "скуадра адзура" взе първия гейм.

Във втората част събитията се обърнаха огледално - селекцията на Бленджини почна устремно, излезе напред с 5:1, 9:3 и 13:6. И не просто не позволи на италианците да се върнат в гейма, а и увеличи още повече аванса си при 17:10, с което практически решиха всичко в своя полза.

В третия гейм по-добрата игра на българите продължи. Те изостанаха с 6:8, но след това, след грешка на Рихлицки на сервис, последвана от блок на Алекс Грозданов и ас на Александър Николов, излязоха напред при 9:8 и повече не дадоха на противника да поведе. Със стабилна игра България стигна до два поредни геймбола. Първият бе "спасен" заради грешка от сервис на Александър Николов, но после той се поправи и със светкавична атака фиксира 25:23.

Италианците обаче нямаха никакво намерение да се предадат. Те успяха да внесат необходимите корекции в играта си и в крайна сметка спечелиха четвъртата част, за да докарат нешата до решаващ тайбрек. В него отборите си разменяха точки до средата, когато поредна силна атака на Александър Николов доведе до първо миниоткъсване на нашите - 7:5.

А при 9:7 за България дойде преломният момент, който реши всичко: селекцията на Бленджини се развихри и постигна 4 поредни точки, за да поведе безвъзвратно с 13:7. Великолепната победа над световните шампиони дойде след 15:9 в тайбрека и 2 часа и 27 минути игра.

По традиция най-резултатен за победата бе Александър Николов - 19 т. (2 на блокада). Всички останали титуляри също завършиха с двуцифрен актив: Мартин Атанасов с 14 т. (2 аса), Аспарух Аспарухов с 13, Илия Петков и капитанът Алеккс Грозданов с по 10, като бяха най-силни на блок, съответно с 3 и 5 спрени италиански атаки на мрежата. А Симеон Николов добави фантастичните за разпределител 9 т.

За "скуадра адзура" Камил Рихлицки бе №1 с 18 т. (2 блока, 4 аса), а Джовани Сангинети добави 13 т. (2 блока, 2 аса).

След този паметен успех България вече е с положителен баланс във VNL - 3 победи и 2 загуби. Италия се смъкна на същото ниво с 3-2, но по допълнителни показатели е на трето място във временното класиране, докато нашият тим е 7-и.

В следващия си мач от втората седмица на VNL в Любляна българите ще играят утре вечер срещу отбора на домакина Словения, който е с баланс 3-1 преди двубоя си тази вечер с Канада.