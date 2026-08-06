Гимнастичка №1 на България остава извън строя 1,5 г.

Най-добрата ни съвременна гимнастичка - Валентина Георгиева, ще остане извън залата общо около година и половина след тежката контузия, която получи миналия октомври на световното първенство в Джакарта.

В индонезийската столица европейската вицешампионка и 5-а на прескок от олимпийските игри в Париж 2024 стъпи накриво при приземяване след прескок и увреди тежко лявото си коляно. Оттогава тя е в режим на възстановяване, което обаче върви много бавно и трудно. А националният треньор Филип Янев, който е и неин личен наставник, не изрази оптимизъм, като заяви, че Георгиева може да започне пълноценни тренировки най-рано следващата пролет , т.е 18 месеца след фаталния 21 октомври 2025 г.

"Ако вървят добре нещата, както досега, може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по-целенасочено по уредите - каза Янев. - В момента Валя е на почивка, иначе всеки ден е в залата. Работи това, което ѝ се позволява от докторите. На последния контролен преглед на коляното д-р Иванов беше много доволен от етапа на развитие. Дал ѝ е картбланш да почва да тича, да скача леко, но д-р Златев, който оперира кръста, не ѝ позволява. И това, вероятно, ще започне да се случва началото на другата година."

Филип Янев говори след откритата тренировка, на която бяха представени участничките ни на европейското първенство по гимнастика за жени и девойки в Загреб (13-16 август). При жените ще имаме пълен отбор - Никол Соколова, Никол Стоименова, Йоана Янкова, Елена Николова и Кристин Кръстева, а при девойките България са само Валерия Хинкова и Симона Георгиева.

Евро 2026 е квалификация за световното първенство през октомври в Ротердам. Квоти ще има само за първите 13 отбора, като българският почти няма шансове, по думите на Янев:

"Шансът е минимален, да не кажа почти никакъв, но се надяваме на една или две индивидуални квоти. Затова пускаме и три многобойки, които имат шанс да се класират индивидуално за световното".