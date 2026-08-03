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Клубна легенда напусна ЦСКА, обиден на ръководството

Радослав Здравков се засегна, че не е почетен на стадиона за 70-ия си рожден ден

03 Авг. 2026
Радослав Здравков (третият от ляво на дясно) беше избран за председател на новоучредения Клуб на ветераните на ЦСКА "Червени армейски легенди" на 26 май във Военния клуб в София.
CSKA.BG
Радослав Здравков (третият от ляво на дясно) беше избран за председател на новоучредения Клуб на ветераните на ЦСКА "Червени армейски легенди" на 26 май във Военния клуб в София.

Избраният само преди два месеца за председател на Клуба на ветераните на ЦСКА Радослав Здравков обяви, че напуска, обиден от ръководството на тима от Борисовата градина. Легендата на "червените" е останал крайно засегнат от липсата на церемония на стадиона по случай неговия 70-и рожден на 30 юли - в деня на реванша срещу "Карабах" от II кв. кръг за Лига Европа.

Двубоят се игра пред около 15 000 зрители на Националния ст. "Васил Левски" и юбилярят Здравков беше на трибуните. За разлика от публичното отбелязване на други рожденици в предишни мачове, неговият празник обаче остана несподелен с феновете.

"Никога не съм допускал, че от клуба може да покажат такова неуважение към мен. Навръх 70-годишнината ми оставих семейството си вкъщи и отидох на стадиона да подкрепя любимия отбор. Сигурен бях, че по някакъв начин ще бъда почетен на моя празник, Уви, това не се случи и аз се почувствах огорчен и обиден, защото целият ми живот е свързан с ЦСКА", сподели Здравков пред Gong.bg.

Той беше избран за председател на новоучредения клуб "Червени армейски легенди" на 26 май във Военния клуб в София.

"Идеята да се възстанови Клубът на ветераните е моя. Положих много усилия да обединя "червената" общност, ветераните отново да бъдат сплотени - добави Здравков. - Искаше ми се футболистите, които са оставили следа в ЦСКА, да се чувстват уважавани и обгрижвани. На последните две гостувания в евротурнирите с отбора пътуваха бивши играчи, в домакинствата тимът беше подкрепен на живо от доста от ветераните. Не искам дори да припомням какво съм направил за ЦСКА като футболист. Но съм категоричен - с това ръководство не искам повече да имам нищо общо. Надявам се следващият, който има юбилей - Георги Илиев-Майкъла, да не бъде забравен и клубът да не се изгаври и с него."

На 30 юли клубният сайт на ЦСКА поздрави Радослав Здравков с публикация по случай юбилея му, включваща негова визитка и завършваща с пожелания за "много щастие, здраве, късмет, лични и професионални успехи":

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Ключови думи:

ЦСКА, Радослав Здравков

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