ЦСКА се размина с убедителна победа на старта си в Европа

БГНЕС Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао (вляво) изразява бурно радостта си, че е вкарал за 2:1 срещу "Дери Сити", а пръв към него е притичал Петко Панайотов.

ЦСКА спечели с 3:2 домакинството си срещу северноирландския "Дери Сити" в първи мач от I квалификационен кръг за Лига Европа. Този резултат даде леко предимство на носителя на Купата на България преди реванша на 16 юли в Дери, но победата можеше да е по-изразителна.

До почивката ЦСКА имаше затруднения, въпреки че поведе с красиво попадение на кипърския национал Йоанис Питас в 19-ата минута. В 31-ата минута обаче гостите изравниха чрез Лиъм Бойс.

"Червените" все пак се оттеглиха на почивката с аванс, след като капитанът Бруно Жордао вкара за 2:1 в 42-ата минута. Асистенцията бе на новопривлечения бивш италиански национал Стефано Сенси, който бе замесен и при първия гол.

В 53-ата минута Питас вкара втория си гол в мача и след това ЦСКА леко свали темпото. Това позволи на "Дери Сити" да вкара нов гол - в 66-ата минута отново чрез Бойс, но той не бе признат заради засада.

И когато играчите на ЦСКА вече мислеха как ще приключат с добър турнирен резултат, успехът им стана минимален, след като в 89-ата минута бившият играч на "Арсенал" Джеймс Олайинка засече отблизо и вкара редовен втори гол за "Дери Сити". Това попадение бе и отражение на неточностите в "червената" защита по време на мача.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви след първия си мач в евротурнирите като треньор на отбора: "Взимаме всичко хубаво от този мач, ще поработим върху останалото, което не ни удовлетворява. Вкарахме много красиви голове, но има и детайли върху играта, върху които трябва да поработим. Ние по никакъв начин не отстъпихме физически. Контролът върху топката, който имахме в по-голям период от мача ни позволи да играем по-свободно. Ние знаем какви качества имаме като футболисти, индивидуалности и отбор. Трябва да търсим повече върху това, в което сме добри. Не съм изненадан от равностойния мач. Трябва да намерим пътя, по който да продължим напред. Искам да играем много мачове в Европа, да радваме хората, които обичат ЦСКА."

Наставникът на "Дери Сити" Тиърнан Линч каза: "Знаехме, че ЦСКА има много класа в своя състав и ще държи повече топката. През втората част се представихме по-добре. ЦСКА игра с двама нападатели и има добри футболисти, които да държат добре топката. Вкарахме и гол, който бе отменен поради засада. Стана страхотен двубой, но бе много тънка ситуация. Все още има много за какво да се играе. Ще се опитаме да се възстановим и да погледнем върху този мач, за да разберем какво направихме добре, и какво не. По време на мача говорих с жена си, за да видя дали децата са добре вкъщи."