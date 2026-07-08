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Янев извади четирима ненужни преди старта на ЦСКА в Европа

Треньорът призова феновете за подкрепа в дебюта си на международна сцена утре

Днес, 12:50
Треньорът на ЦСКА Христо Янев се е заслушал във въпрос към него по време на пресконференцията преди утрешния мач с "Дери Сити".
БГНЕС
Треньорът на ЦСКА Христо Янев се е заслушал във въпрос към него по време на пресконференцията преди утрешния мач с "Дери Сити".

Четирима футболисти, на които явно повече няма да се разчита в ЦСКА, останаха извън групата за утрешното домакинство срещу "Дери Сити" от I квалификационен кръг на Лига Европа.

Това са косовският защитник Лумбард Делова, за когото се водят преговори с турския "Амедспор", испанският бранител Адриан Лапеня, албанското крило Кевин Додай и националът на Гваделупе Матиас Фаетон, с когото се преговаря за разтрогване. При Лапеня проблемът е друг, но треньорът Христо Янев не влезе в подробности. "За Делова се водят разговори, вероятно ще е извън групата. За Адриан Лапеня - трябва да направя всичко възможно, каквото зависи от мен, той е извън групата за европейските мачове. За Фаетон също се водят разговори. За Кевин Додай преценявам кои могат да са ни по-полезни, затова той остава извън групата", обясни Янев. В същото време се правят опити до последно да бъде картотекиран в УЕФА новопривлеченият защитник Жан-Филип Гбамин.

Отделно камерунският халф Джеймс Ето'о няма да е пълноценен, тъй като е назад с подготовката. Той може да се появи като резерва, но ще е по-подготвен за реванша на 16 юли в Дери. Добрата новина е, че контузените Алехандро Пиедраита и Лео Перейра вече са възстановени и ще играят утре.

Треньорът на ЦСКА обясни, че очаква утре повече здрави физически сблъсъци. "Запознати сме с "Дери Сити". Физически добър отбор. Подготвяме се за онова, което те предлагат. Очаквам тежък мач с много единоборства. Виждам, че в предварителните кръгове от това ниво отборите са равностойни", каза той.

За Янев това ще е дебют като треньор в европейски клубни турнири и той изрази надежда да получи и помощ от феновете в мача. "Когато започнах с идеята да бъда треньор, мечтата ми беше да изведа моя отбор в евротурнири. Този мач е първи за мен в евротурнири. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка, отколкото да слушаш треньора и да правиш това, което ти казва. Надявам се опитът като футболист да ми помогне. Искам да призова феновете да дойдат, да ни подкрепят, да вървим заедно в тежките битки. Ако искаме да сме част от историята, трябва да я напишем заедно. Няма напрежение между мен и феновете. За всички има едно свещено нещо - това е ЦСКА. Да вървим напред, това искам аз", каза още Янев, който в края на миналия сезон бе нарочен от "червената" агитка за пазенето на основните играчи в двубоите с "Левски".

Мачът между ЦСКА и "Дери Сити" ще е утре от 21:00 ч. на националния стадион "Васил Левски" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Висар Кастрати от Косово.

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ЦСКА, Христо Янев

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