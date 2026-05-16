"Левски" би и титулярите на ЦСКА в последното дерби за сезона

"Левски" е на път да приключи триумфално шампионския си сезон, след като спечели днес последното дерби с ЦСКА през това първенство в мач от XXXV кръг. "Сините" победиха с 2:0 съперника си, чийто треньор Христо Янев бе пуснал този път титулярния състав, за разлика от предишния мач на 25 април. Но и това не помогна на ЦСКА.

Още в 11-ата минута "Левски" поведе с гол на колумбиеца Хуан Переа, който вкара от малък ъгъл под плонжа на вратаря Фьодор Лапоухов. Шампионите успяха да наложат контрол върху играта до такава степен, че почти не позволиха на съперника да създаде опасно положение. Най-сериозното бе в 51-ата минута, когато Лео Перейра беше изпуснат, но вратарят Светослав Вуцов спаси удара му.

В 71-ата главният рефер Радослав Гидженов свири дузпа за "Левски" заради игра с ръка на Теодор Иванов. Евертон Бала бе точен и записа 18-ия си шампионатен гол за сезона, с което се изравни на върха при голмайсторите с Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"). А с това на практика дербито на ст. "Васил Левски" приключи. В 90-ата минута "сините" дори имаха шанс за трети гол, но Лапоухов спаси удара на Мазир Сула.

Левски - ЦСКА 2:0 /репортаж/ Date: 16-05-2026 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 05/16/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters: Левски - ЦСКА 2:0 /репортаж/ Date: 16-05-2026 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 05/16/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:

С тази победа "Левски" вече има 80 точки, а ЦСКА остана с 63 и отстъпи на четвърто място. На втора позиция с 66 точки пък излезе "ЦСКА 1948", който спечели драматично с 1:0 срещу гостуващия "Лудогорец". Това стана с гол на грузинския защитник Лаша Двали в 6-ата минута на допълнителното време. Попадението бе разглеждано 5 минути с помощта на VAR и в крайна сметка бе зачетено. Загубата, която е седма за разградчани през този сезон, ги прати на трето място с 64 точки. В момента тази позиция не гарантира на "Лудогорец" класиране за евротурнирите. Ако ЦСКА вземе купата, то бившият вече шампион ще трябва да играе плейоф за Лигата на конференцията срещу петия в крайното класиране (т.е. първия във втората група от втората фаза).

А "Лудогорец" имаше шансове да вкара преди да получи този гол. В 18-ата минута Бърнард Текпетей финтира вратаря Петър Маринов, но ударът му бе избит от Двали пред голлинията. По-късно грузинецът изби и удар на Ерик Маркус. Загубата задълбочи кризата в "Лудогорец", който има само две победи в последните си 10 мача.

ЦСКА 1948 - Лудогорец 1:0 /репортаж/ Date: 16-05-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 05/16/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime ЦСКА 1948 - Лудогорец 1:0 /репортаж/ Date: 16-05-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 05/16/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес заяви: "Този отбор има невероятно отношение и старание. Има много красива синергия между отбор и публика. Днес Карлос Охене не игра халф. Днес той много ми хареса в моментите, в които трябваше да се успокои мача. В моментите, в които имахме топката, той успокояваше много добре мача. Момчетата са невероятни. Изключително горд съм да съм техен треньор и се чувствам привилегирован. Откакто станахме шампиони, отборът показва невероятно поведение."

Колегата му от ЦСКА Христо Янев пък се оплака от програмата: "Трябва да бъдем реалисти. Объркаха се много неща, не влязоме добре в мача. След това се опитахме да имаме контрол и да създадем ситуации, не се получи. Вторият гол ни сломи. Но това не е нещо, което може да е фатално. Имаме цел и се борим за нея. Ритъмът, в който беше отборът, е нарушен. Надявам се до сряда всичко да е наред. Бих казал, че това е най-тежката програма на ЦСКА в последните 15 години. В двата дни преди двата ни важни мача имаме дерби с "Левски". Трябва да направим всичко по силите си за това, което зависи от нас. Да победим в сряда (б.ред. - във финала за Купата на България срещу "Локомотив", Пд) и да играем в Европа. Ако трябва да избирам днес да паднем и да спечелим в сряда, предпочитам този вариант."

Доволният наставник на "ЦСКА 1948" Александър Александров коментира: "Търсехме гола до последно. Тръгнахме много добре първото полувреме, после оставихме инициативата на "Лудогорец", след това сменихме и схемата, заиграхе добре. Второто полувреме тотално надиграхме "Лудогорец". Това показва нивото на отбора. Имаме сили да играем добър футбол и да се надиграваме с най-добрите отбори. Смея да твърдя, че имаме най-добрите футболисти и днес те го показаха. Трябва да забравим този мач. Да не изпадаме в еуфория. Не сме си свършили работата до края. Ще направим всичко, за да вземем и другия мач (б.ред. - с "Левски" на 25 май).

Пер-Матиас Хьогмо ("Лудогорец") бе видимо недоволен от футболистите си: "Не се доближихме до нивото, което искахме. Не изглеждахме добре физически, темпото ни бе бавно. Не бяхме достатъчно добри. Изглеждаше, че реалният резултат е равенството. Контролирахме топката в последните минути. Дадохме им гол по много разочароващ начин за нас. Днес наистина страдахме. Очаквахме повече. Имаме три мача в много кратък период - само за 9 дни. Трябва да се възстановим и да бъдем готови за мача (б.ред. - с ЦСКА на 25 май). Трябва да направим всичко, за да спечелим. Знаем, че има и финал за Купата, трябва да следим и него."