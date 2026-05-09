Станимир Стоилов драматично остана в битката за Европа

Воденият от Станимир Стоилов отбор на "Гьозтепе" успя да се задържи в битката за евротурнирите след победа в XXXIV, предпоследен кръг на турската Суперлига. Успехът с 2:1 над гостуващия "Газиантеп" обаче дойде много трудно - след победен гол на бразилеца Жех в 80-ата минута.

Преди това "Гьозтепе" поведе след автогол на суринамския национал в тима на "Газиантеп" Миенти Абена. Гвинейският национал Мохамед Байо изравни за гостите в 56-ата минута, но в крайна сметка тимът от Измир успя да пречупи съперника си. За домакините не игра българският национал Филип Кръстев, който през седмицата получи тежка контузия.

С днешния успех "Гьозтепе" има 55 точки и продължава да води с 1 точка пред конкурента за петата позиция "Истанбул Башакшехир", който би с 3:0 като домакин "Самсунспор". Петият в Суперлигата ще спечели квота за Лигата на конференцията, но при изричното условие третият в класирането "Трабзонспор" (69 т.) да победи въ финала за Купата на Турция срещу "Генчлербирлиги" на 13 май.

Иначе тази вечер "Галатасарай" успя да спечели един кръг предсрочно шампионската титла след победа с 4:2 над гостите от "Анталияспор". "Галатасарай" вече има 77 точки и не може да бъде задминат от втория - "Фенербахче", който има 74 т., след като би с 3:0 навън "Коняспор". За "Галатасарай" това е 27-а титла и четвърта поредна в Турция.

В последния кръг "Гьозтепе" гостува на 17 май срещу "Самсунспор", който е на седмо място във временното класиране с 48 точки.