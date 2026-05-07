Наш футболен национал се контузи много тежко

Филип Кръстев няма да играе повече до края на годината

07 Май 2026
Филип Кръстев по време на тренировка на "Гьозтепе" във вторник, ден преди да се контузи тежко.
Филип Кръстев по време на тренировка на "Гьозтепе" във вторник, ден преди да се контузи тежко.

Един от титулярите в мъжкия национален отбор по футбол - Филип Кръстев, получи тежка контузия. Турски медии съобщиха, че халфът, който в момента играе под наем от белгийския "Ломел" в "Гьозтепе" от Измир, е скъсал ахилесово сухожилие по време на тренировка. Възстановяването му ще е поне 6 месеца и халфът най-вероятно няма да играе повече до края на годината.

Това означава, че престоят на 24-годишния Кръстев в "Гьозтепе" приключи, тъй като той бе преотстъпен до юни т.г. Сега българският футболист ще се върне в "Ломел", откъдето ще организират лечението и рехабилитацията му. Тежката травма също така ще попречи на играча да участва за националния тим в мачовете в Лига С на турнира Лига на нациите. Кръстев носеше капитанската лента в българския тим в двата ни мача от турнира "FIFA Series 2026" през март в Джакарта - при 10:2 над Соломоновите о-ви и при 1:0 над Индонезия.

Той беше привлечен в началото на февруари в "Гьозтепе" по настояване на треньора на турския тим Станимир Стоилов. До момента Филип Кръстев имаше 11 мача и 1 асистенция за отбора от Измир.

 

ЮБИЛЕЕН МАЧ ЗА СТОИЛОВ

Случилото се с Кръстев е и най-неприятната новина за Стоилов преди важното домакинство срещу "Газиантеп" в събота. Този мач ще е №100 за българския специалист като треньор на "Гьозтепе". Мъри зае поста на 21 ноември 2023 г., когато отборът бе още във втора дивизия. Стоилов успя да върне "Гьозтепе" в Суперлигата и да го класира на осмо място през сезон 2024/25. Междувременно успя да излезе на второ място сред треньорите в историята на "Гьозтепе" по продължителност на управлението.

Сега отборът е на пето място, което дава известен шанс за класиране за Лигата на конференцията. За целта третият във временното класиране - "Трабзонспор", трябва да стигне до финала за Купата на Турция и там да победи "Коняспор". Само това ще даде възможност на петия в Суперлигата да играе в евротурнирите.

