Наш футболен национал се контузи много тежко

Фейсбук/Гьозтепе Филип Кръстев по време на тренировка на "Гьозтепе" във вторник, ден преди да се контузи тежко.

Един от титулярите в мъжкия национален отбор по футбол - Филип Кръстев, получи тежка контузия. Турски медии съобщиха, че халфът, който в момента играе под наем от белгийския "Ломел" в "Гьозтепе" от Измир, е скъсал ахилесово сухожилие по време на тренировка. Възстановяването му ще е поне 6 месеца и халфът най-вероятно няма да играе повече до края на годината.

Това означава, че престоят на 24-годишния Кръстев в "Гьозтепе" приключи, тъй като той бе преотстъпен до юни т.г. Сега българският футболист ще се върне в "Ломел", откъдето ще организират лечението и рехабилитацията му. Тежката травма също така ще попречи на играча да участва за националния тим в мачовете в Лига С на турнира Лига на нациите. Кръстев носеше капитанската лента в българския тим в двата ни мача от турнира "FIFA Series 2026" през март в Джакарта - при 10:2 над Соломоновите о-ви и при 1:0 над Индонезия.

Той беше привлечен в началото на февруари в "Гьозтепе" по настояване на треньора на турския тим Станимир Стоилов. До момента Филип Кръстев имаше 11 мача и 1 асистенция за отбора от Измир.

ЮБИЛЕЕН МАЧ ЗА СТОИЛОВ

Случилото се с Кръстев е и най-неприятната новина за Стоилов преди важното домакинство срещу "Газиантеп" в събота. Този мач ще е №100 за българския специалист като треньор на "Гьозтепе". Мъри зае поста на 21 ноември 2023 г., когато отборът бе още във втора дивизия. Стоилов успя да върне "Гьозтепе" в Суперлигата и да го класира на осмо място през сезон 2024/25. Междувременно успя да излезе на второ място сред треньорите в историята на "Гьозтепе" по продължителност на управлението.

Сега отборът е на пето място, което дава известен шанс за класиране за Лигата на конференцията. За целта третият във временното класиране - "Трабзонспор", трябва да стигне до финала за Купата на Турция и там да победи "Коняспор". Само това ще даде възможност на петия в Суперлигата да играе в евротурнирите.