Националите за малко не подобриха вечния си рекорд за победа

Мъжкият национален отбор на България по футбол напомпа спадналото си самочувствие през последните години с бомбастична победа с 10:2 над Соломоновите о-ви в първия си мач от турнира FIFA Series в Индонезия.

В този мач за малко не подобрихме рекорда си за най-голяма победа в историята на националния тим - 10:0 над Гана през 1968 г. по време на подготовката ни за олимпийските игри в Мексико. Сега останахме с втория най-резултатен мач за нас в историята и изравнихме постижението по вкарани голове. За последно тимът ни бе печелил с над 5 гола разлика преди 13 години - 6:0 над Малта на 23 март 2013 г. в квалификация за Мондиал 2014.

Но нямаше как да е другояче - днес отборът ни, който е №87 в актуалната световна ранглиста на ФИФА, срещна №152. Но не само това бе разликата - срещу нас бе състав, чиито играчи в по-голямата си част имат полуаматьорски статут и извън тренировките работят като рибари, шофьори или в туристическия бизнес. Това разбираемо не предизвика интерес сред феновете на футбола в Индонезия и на грамадния стадион "Гелора Бунг Карн" в Джакарта имаше двайсетина зрители.

За статистиката - хеттрик отбеляза Владимир Николов (53, 83, 90), по два гола добавиха Марин Петков (5, 45) и Филип Кръстев (39, 45), а по един - Тонислав Йорданов (12-д), Георги Русев (64-д) и Кристиан Балов (65). Трябва да се отбележи, че Балов и Йорданов се разписаха при дебюта си за мъжкия отбор на България.

Но не липсваше и лъжичка катран в кацата с мед днес. Това беше несериозното отношение в някои моменти в защита, довело до двата гола на Соломоновите о-ви. И двата бяха отбелязани от най-добрия футболист на непретенциозния съперник - Рафаел Леай, бивш играч на босненския "Вележ" (Мостар). Нападателят се разписа в 29-ата и 72-ата минути, като първото му попадение бе от дузпа, дошла след левашка грешка на Емил Ценов. Това бяха първите два гола за Соломоновите о-ви срещу европейски отбор изобщо.

Като цяло темпото на игра бе тренировъчно заради високата влажност в Джакарта, а след 70-ата минута нашите футболисти почти спряха да тичат.

Имаше и неприятен момент за селекционера ни Александър Димитров и екипа му - в 40-ата минута халфът на "Локомотив 1929" (София) Доминик Янков получи контузия и беше сменен принудително.

В понеделник от 16:00 ч. наше време предстои втория мач на България от приятелския турнир под егидата на ФИФА. Той ще е между победителя от двубоя между домакините от Индонезия и Сейнт Китс и Невис по-късно днес.

ОТЗИВИ

Селекционерът Александър Димитров изрази след мача критика заради моментите на отпускане в тима ни днес: "Акцент и поуки не може да си вадим. Искам да благодаря на играчите, че се вложиха. Аз съм играл тук. Само човек, който е бил тук, знае колко са тежки условията. 15:30 часа... Губил съм по 4 килограма на мач в тези условия. Може би по телевизията не може да се разбере. Може да се стори бавен мачът, но момчетата дадоха максимума. Максимално влагане, но бавно възстановяване. От всички съм доволен от начина, по който се отнесоха към мача и този противник. Това, което не ми хареса, е, че имаше проява на типична българщина - дадохме инициативата на противника. Отдавам го на изключително тежкото време. Ако може да си променим манталитетът, ще е по-добре. Ако бяхме немци, сигурно щеше да е друго. Със сигурност очаквам да играем с Индонезия, ще е много по-сериозен мач. Имат силни играчи, играят във водещите първенства, не струват малко пари. Тогава ще взимаме решение за промените. Ще дам шанс на всички."