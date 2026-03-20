Двамата ни най-добри "чужденци" отказаха турнира в Индонезия

ЕПА/БГНЕС Показателно за нивото и формата на Илия Груев (вдясно) е, че всяка седмица играе с отбора на "Лийдс" срещу световноизвестните звезди от Премиър лийг. В случая - срещу Коул Палмър от "Челси".

Двама от футболните ни национали отказаха да пътуват с отбора за турнира FIFA Series в Индонезия, който ще се проведе в Джакарта от 27 до 30 март. Това са халфът на "Лийдс" Илия Груев и дясното крило на "Елверсберг" Лукас Петков. "В официална имейл кореспонденция до федерацията двамата са изтъкнали като мотив за отказа си да летят за Индонезия лични причини, които няма да им позволят да вземат участие в предстоящите приятелски срещи на азиатска земя. На тяхно място няма да бъдат викани други футболисти", се казва в съобщението от Българския футболен съюз.

Трябва да се отбележи, че това са и двамата футболисти, които се намират в най-добра форма в момента от играещите в чужбина наши национали. Груев има 23 мача за "Лийдс" от началото на сезона във всички турнири, от които 21 мача и 3 асистенции в считаното за най-силно клубно първенство в света Премиър лийг. Петков пък е най-добрият футболист на "Елверсберг" в момента и помага много в битката за влизане в Бундеслигата (б.ред. - отборът в момента е на трето място във Втора Бундеслига с 48 точки, на точка след "Дармщад" и на 3 точки след лидера "Шалке 04"). Досега през сезона във втората германска дивизия Лукас Петков има 26 мача, 7 гола и 4 асистенции.

Лесно можем да се досетим какви са личните причини за отказа на двамата. Дългото пътуване до Индонезия и обратно ще ги натовари с допълнителна умора в разгара на сезона за клубните им отбори, а и съществува риск от травми.

Липсата на Груев и Петков ще остави националния тим в доста експериментален състав за предстоящия турнир. Селекционерът Александър Димитров вече обяви, че ще даде почивка на други няколко основни футболисти - капитана на държавния тим Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Антон Недялков и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат", Гер), Атанас Чернев ("Кайзерслаутерн", Гер), Виктор Попов ("Корона", Пол) и Радослав Кирилов ("Левски").

Трябва да се отбележи също, че с оглед на важните мачове до края на сезона, от водещите отбори - "Левски", "ЦСКА 1948" и ЦСКА са повикани по един футболист в националния отбор (съответно Кристиан Димитров, Георги Русев и Иван Турицов), а от "Лудогорец" не е включен нито един.

В първия си двубой в Джакарта България ще срещне Соломоновите острови на 27 март от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно), а във втората среща на 30 март съперник ще бъде домакинът Индонезия или Сейнт Китс и Невис.