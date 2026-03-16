Националите ще заминат с четирима дебютанти за Индонезия

БГНЕС 21-годишният халф на "Черно море" Берк Бейхан (вдясно) е сред изненадите в списъка на Александър Димитров за турнира в Индонезия.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров спази думата си да заложи на експериментален състав за предстоящия турнир FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия - Джакарта. Той даде почивка на редица основни играчи като капитана Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Антон Недялков и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат", Гер), Атанас Чернев ("Кайзерслаутерн", Гер), Виктор Попов ("Корона", Пол) и Радослав Кирилов ("Левски").

Повикани са четирима пълни дебютанти. Това са вратарят на "Локомотив 1929" (Сф) Мартин Величков, прогресиращият халф на "Черно море" Берк Бейхан (21 г.), крилото на "Славия" Кристиан Балов и нападателят на унгарския "Кишварда" Тонислав Йорданов.

Има и няколко футболисти, които са върнати в отбора след известна пауза - вратарят на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов, съотборникът му Никола Илиев и халфът на "Локомотив 1929" (Сф) Доминик Янков, които не са викани от 2023 г., както и защитникът на "Арда" Димитър Велковски (само с 1 мач за България през 2025 г., а преди това с последна повиквателна от 2022 г.). След близо едногодишна пауза е върнат и Алекс Петков, който от този сезон е в гръцкия "Кифисия".

Прави впечатление също, че от водещите отбори - "Левски", "ЦСКА 1948" и ЦСКА са повикани по един футболист, а от "Лудогорец" нито един.

Националите се събират на лагер в края на тази седмица. В първия си двубой в Джакарта тимът ще срещне Соломоновите острови на 27 март от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно), а във втората среща на 30 март съперник ще бъде победителят от Индонезия - Сейнт Китс и Невис.

СЪСТАВЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Вратари: Димитър Митов ("Абърдийн", Шот), Даниел Наумов ("Ботев", Пд), Мартин Величков ("Локомотив 1929", Сф);

Защитници: Пeтко Христов ("Специя", Ит), Кристиан Димитров ("Левски"), Алекс Петков ("Кифисия", Гър), Емил Ценов ("Оренбург", Рус), Росен Божинов ("Пиза", Ит), Мартин Георгиев (АЕК, Гър), Иван Турицов (ЦСКА), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Димитър Велковски ("Арда");

Халфове: Илия Груев ("Лийдс", Анг), Андриан Краев ("Апоел", Т.Ав, Изр), Филип Кръстев ("Гьозтепе", Тур), Кристиян Стоянов ("Славия"), Никола Илиев ("Ботев", Пд), Доминик Янков ("Локомотив 1929", Сф), Берк Бейхан ("Черно море");

Нападатели: Марин Петков ("Ал-Таавон", С. Арабия), Владимир Николов ("Корона", Пол), Тонислав Йорданов ("Кишварда", Унг), Здравко Димитров ("Амедспор", Тур), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер), Кристиян Балов ("Славия"), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Георги Русев ("ЦСКА 1948").