Националите спечелиха купа в Джакарта с голям късмет

Фейсбук/БФС Марин Петков (вдясно) се радва на гола си от дузпа срещу Индонезия, а към него притичват да го поздравят Филип Кръстев и Мартин Минчев.

Българският национален отбор по футбол за мъже спечели приятелския турнир FIFA Series 2026 в Индонезия, след като победи с 1:0 отбора на домакините във финалния мач. В първия двубой в петък тимът ни разгроми Соломоновите о-ви с 10:2.

Единственото попадение в мача на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта вкара Марин Петков от дузпа в 38-ата минута. Нарушението беше отсъдено заради събаряне на Здравко Димитров в наказателното поле от страна на защитника на "Борусия" (Мьонхенгладбах) Кевин Дикс.

Успехът обаче дойде с огромна доза късмет. България откри при първата си по-сериозна атака, а след почивката домакините наложиха много силен натиск. Съответно нашият отбор се дръпна на моменти почти опълченски да пази аванса си. Индонезийците на два пъти улучиха напречната греда - Оле Ромени ("Оксфорд") в 73-ата минута и Кевин Дикс в 87-ата минута, когато топката се отклони от ръцете на вратаря ни Димитър Митов. Последният имаше и още две ключови намеси, а на два пъти български защитници чистеха топката пред голлинията - Теодор Иванов и Димитър Велковски.

Все пак и нашите имаха шансове - влезлият като резерва Владимир Николов изпусна при две контраатаки.

В крайна сметка, въпреки тежките условия (висока влажност и температура) тимът на България удържа до края без да допусне гол и триумфира с купата. А Марин Петков беше обявен за най-добър футболист на турнира.

Това е четвърти трофей в историята на националния отбор и първи от 50 години насам. Другите три са от турнира за Балканската купа (1931, 1932, 1976).

СЛЕД МАЧА

Доволният селекционер на българския тим Александър Димитров коментира след победата: "Разбира се, че емоциите са положителни. Винаги е хубаво, когато побеждаваш. Първо искам да благодаря на играчите, които се отнесоха изключително сериозно и професионално. И в двата мача показаха огромен професионализъм и показаха, че обичат страната си и отбора. Благодаря и на ръководството на БФС, че успа да се пребори да сме тук. И на домакините, които ни посрещнаха. И на хората от посолството за постоянната връзка и на посланика специално. Но стоим здраво стъпили на земята и не се заблуждаваме. Продължаваме да си подготвяме отбора за Лига на нациите. Сега сме щастливи и имаме повод да се порадваме. Изправихме се днес срещу един отбор с бъдеще - пожелавам успех в Азиатските игри и в квалификациите за Световното първенство. Най-важното за нас е, че успяваме да адаптираме много млади играчи и да ги подготвим за Лигата на нациите. Всичкото това време ни сплотява, обединява и ни помага за развитието на отбора."