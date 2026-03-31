Люксембург е последният съперник на България в Лигата на нациите

Фейсбук/Футболна асоциация на Малта Малтиецът Александър Сатариано (вдясно) влиза в краката на Дирк Карлсон в спор за топката по време на днешния мач в Люксембург.

Люксембург стана последният участник в група С4 от турнира Лига на нациите 2006/07, в която е и тимът на България. Това стана след нова победа в плейаута за Лига С срещу Малта - 3:0 у дома. Така Люксембург печели с общ резултат 5:0 след успеха с 2:0 като гост в първия мач.

Тази вечер халфът на германския "Валдхоф" (Манхайм) Венсан Тил откри в 20-ата минута. В 51-ата крилото на "Санкт Паули" Данел Синани удвои, след като преди това изпусна дузпа в 45-ата минута. В 70-ата минута играещият в дубъла на "Бенфика" Томас Круз вкара третия гол за домакините. Бившият защитник на ЦСКА Енес Махмутович влезе като резерва за Люксембург в 57-ата минута, а друг бивш играч на "червените" - Мика Пинто, остана резерва.

Останалите съперници в групата ни стана ясни на жребия на 12 февруари - Исландия и Естония. Селекцията ни започва с домакинство именно срещу Люксембург на 26 септември. Три дни по-късно приемаме и Естония. Тези два мача най-вероятно ще се играят на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Следват гостувания срещу Исландия в Рейкявик на 3 октомври и срещу Люксембург на 6 октомври. Програмата ни завършва с домакинство срещу Исландия на 13 ноември и гостуване срещу Естония на 16 ноември.