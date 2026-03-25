Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Националите ще играят през юни с кандидат за Мондиал 2026

Контролите с Молдова и Косово трябва да ни подготвят за стила на Исландия и Естония в Лигата на нациите

Днес, 08:53
Момент от квалификацията за Евро 2020 между Косово и България в Прищина на 25 март 2019 г., завършила 1:1.
Фейсбук
Отбори от "нашата черга" ще бъдат съперници на мъжкия национален отбор на България по футбол в предстоящите две контроли през юни. Това са Косово и Молдова, по информация на БТА.

Все още не са уточнени точните дати за мачовете, но те ще са в периода между 1 и 9 юни, когато има прозорец на ФИФА за проверки на националните тимове. Също така е ясно, че Косово ще гостува в България, най-вероятно на ст. "Христо Ботев" в Пловдив. Спарингът с Молдова ще се играе в Кишинев.

Предстоящите съперници не са сред водещите сили в световния футбол. Косово е №79 в актуалната световна ранглиста на ФИФА, докато Молдова е №158 (б.ред. - България е №87).

Все пак трябва да се отбележи, че Косово все още има шанс за класиране на Мондиал 2026, като утре ще играе полуфинален плейоф срещу Словакия в Братислава, а при успех ще излезе в решаващ мач на 31 март в Прищина срещу победителя от Турция - Румъния.

До момента българският тим е имал два мача срещу Косово - в квалификациите за Евро 2020, като все още нямаме победа срещу този противник. Гостуването в Прищина на 25 март 2019 г. завърши 1:1, а домакинството в София на 10 юни същата година бе спечелено от гостите с 3:2. След този мач дори се наложи тогавашният президент на БФС Борислав Михайлов да се оттегли от стадиона по "втория" начин, за да избегне неприятни въпроси - колата му го чакаше на пистата на ст. "Васил Левски".

Срещу Молдова също имаме два мача, но балансът ни е по-добър. Тимът ни, тогава воден от Димитър Пенев, печели и двете квалификации за Евро 1996. Победата в домакинството на 16 ноември 1994 г. е с 4:1, а в гостуването в Молдова на 26 април 1995 г. е спечелено с 3:0.

Идеята на БФС бе в контролите през юни да намерим съперници, които да ни подготвят за стила на игра на съперниците ни от групата в Лига С на турнира Лига на нациите наесен - Исландия, Естония и победителят от плейаута Люксембург - Малта. 

"След като вече знаем жребия в Лигата на нациите, трябва много внимателно да подберем съперниците си за юнския прозорец - ще търсим отбори със стил, който се доближава до този на противниците ни през есента", заяви на 13 февруари селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров. Така че се предполага, че Косово и Молдова отговарят на този търсен профил.

Националният ни тим в момента е в Индонезия и се подготвя за участие в турнира FIFA Series в Джакарта. В петък от 10:30 ч. е мачът срещу Соломоновите о-ви, а при успех ще срещнем в понеделник победителя от Индонезия - Сейнт Китс и Невис. Съответно, ако България падне, ще срещнем също на 30 март загубилия от другия мач.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мъжки национален отбор, Александър Димитров

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?