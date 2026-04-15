Националите избраха друг съперник за контрола през юни

СПОРТАЛ Филип Кръстев (в бяла фланелка), който в момента е един от лидерите на националния ни отбор, по време на последното домакинство на България срещу Черна гора - на 24 март 2023 г., загубено с 0:1.

Мъжкият национален отбор по футбол на България няма да играе контрола през юни с Косово, а с Черна гора. Това стана ясно от съобщение на Българския футболен съюз (БФС). В него се уточнява, че мачът ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Първоначалните преговори бяха с федерацията на Косово, но не се е стигнало до окончателно споразумение и затова от БФС са избрали друг балкански съперник, срещу който да се подготвим за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите наесен. Черна гора е малко пред България в световната ранглиста - на 81-во място, докато нашият тим е №86.

До момента двата отбора са играли 8 мача, в които България има само 1 победа, а 4 пъти сме завършвали наравно. За последно сме играли на 10 септември 2023 г. в Подгорица, където губим с 1:2 в квалификация за Евро 2024 и това е третата ни загуба от Черна гора.

Втората юнска проверка вече беше потвърдена през миналия месец - на 5 юни срещу Молдова на стадион "Зимбру" в Кишинев.

В Лигата на нациите националите са в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство срещу Люксембург на 26 септември.