15 от 16 клуба в Първа лига поискаха ултимативно нов договор за ТВ права

БГНЕС Георги Иванов беше обещал още при встъпването си в длъжност като президент на БФС, че ще преразгледа договора през март 2024 г., че ще преразгледа договора за ТВ права, но не успя да го промени в полза на клубовете.

Георги Иванов срещна първа силна и организирана опозиция при управлението си като президент на Българския футболен съюз (БФС). Днес стана ясно, че 15 от 16-те клуба в Първа лига са се подписали под искане за по-справедливо разпределение на средствата за ТВ права. То е инициирано от ръководството на "Ботев" (Пд) и ще бъде внесено официално в деловодството на футболната централа. Единствено от "Славия" не са се включили в подписката.

В декларацията се посочва, че общата стойност на телевизионните права е в пъти по-ниска от тази в държави със сходен пазар като Румъния, Полша и Гърция. Също така делът на ТВ приходите в бюджетите на клубовете е критично нисък и в крайна сметка настоящият модел на разпределение не отразява пазарната логика и е икономически неизгоден за отборите.

Исканията са за :

- Незабавно стартиране на преговори за преразглеждане на стойността на телевизионните права;

- Изработване на нов модел за разпределение на приходите, включващ:

по-висока гарантирана сума за клубовете;

допълнителни бонуси, обвързани с гледаемост, аудитория и интерес към отделните срещи;

- Реално участие на клубовете в процеса на управление, договаряне и защита на телевизионните права;

- Подготовка на открит, прозрачен и конкурентен процес (търг) за следващия договорен период.

Тонът на декларацията е ултимативен:

"При липса на адекватна реакция и конкретни действия в разумен срок, клубовете ще бъдат принудени да разгледат алтернативни модели за реализация на телевизионните права, включително:

директни преговори с други телевизионни оператори;

създаване на собствена платформа за излъчване;

промяна в структурата на управление на правата."

Под искането са се подписали "Левски", "Лудогорец", "ЦСКА 1948", ЦСКА, "Локомотив" (Пловдив), "Черно море", "Арда", "Ботев" (Пловдив), "Ботев" (Враца), "Локомотив 1929" (София), "Спартак 1918" (Варна), "Добруджа", "Септември" (София), "Берое" и "Монтана".

През изминалите години от ЦСКА и "Левски" в различни ситуации бяха изразявали недоволството си от начина на разпределение на средствата от ТВ права и техния размер. Досегашният собственик на "Левски" Наско Сираков неколкократно бе заплашвал, че ще излъчва самостоятелно мачовете на отбора, ако нещата не се променят. Инициатор на сегашния бунт е собственикът на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов, който още с идването си през миналата година заговори за несправедливия договор.

АНАЛИЗ ВЕЧЕ ИЗТЪКНА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕГАШНИЯ ДОГОВОР

Още през август 2021 г. анализ на Института за пазарна икономика показа, че договорът за ТВ правата е неизгоден за клубовете и те губят милиони. Посочва се, че в договора, който БФС е сключил, липсват основни елементи като:

- частично разделяне на ТВ правата на няколко пакета, т.е. правата не се отдават накуп на една фирма, както в България.

- повече от един купувач на правата

- конкурентна процедура и търг

- отворена опция - ако даден мач не е включен в общия пакет, то клубът има възможност да продаде сам правата върху него.

- надзор върху прозрачността на процедурата по продажба на правата.

"Наблюдава се картелизиране на пазара, а правата на клубовете не са достатъчно защитени. В резултат на това се пропускат значителни печалби. В Румъния, да речем, ТВ правата са продадени за общо 28 млн. евро (над 10 пъти повече от тези в България), като за шампиона се предвиждат 3 млн., а за последния в класирането - 1 млн. Така дори отпадащият отбор в румънското първенство получава повече, отколкото шампионът на България", изтъкна анализът.

При идването си на власт като президент на БФС Георги Иванов обеща да бъде преразгледан договорът за ТВ правата, за да е по-изгоден за клубовете. Това обаче явно се оказа невъзможно, защото се оказа, че контрактът е бил удължен в края на 2023 г., при предишния президент Борислав Михайлов, и е с нов срок - до лятото на 2029 г.

Дали сегашното масово недоволство ще принуди БФС да се активизира и промени условията - предстои да видим. Не е зле да се припомни, че футболната централа е заинтересована страна в този казус. През октомври 2024 г. президентът на Българската професионална футболна лига и член на Изпълкома на БФС Атанас Караиванов посочи, че комисионът на футболния съюз по ТВ правата е над 700 000 лева (приблизително 358 000 евро).