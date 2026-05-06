В Първа лига работят най-възрастните треньори

БГНЕС Илиан Илиев е най-дълго задържалият се треньор в Първа лига, след като е несменяем в "Черно море" от 28 декември 2017 г. Но вече се появяват информации, че след края на сезона той ще напусне варненския клуб.

Българската Първа лига заема последно място в ново подреждане на Международния център за спортни изследвания (CIES), което анализира треньорите в 55 първенства от цял свят. Оказва се, че в нашата елитна дивизия работят най-възрастните треньори сред всички проучени шампионати. Средната възраст на специалистите в 16-те ни отбора е 55.6 години, която е и най-високата. Специално е подчертано, че в Първа лига няма треньори под 40-годишна възраст.

Точно пред нас, на предпоследно място, е аржентинската Примера дивисион със средна възраст на треньорите си 54.6 г. Най-млади пък са в шведската Алсвенскан (43.5 г.), като там 13 от 16 специалисти са под 40 г.

Първенството ни е и типичен пример за генералния извод на изследването - че средно 2/3 от треньорите в тези 55 първенства не се задържат повече от година на поста си. В Първа лига данните са приблизително толкова - 68.8% от треньорите не изкарват 365 дни в един клуб. Най-често сменят наставниците си в кипърската Първа дивизия - там 100% от специалистите биват сменяни за по-малко от година. А най-търпеливи са норвежката Елитесериен, където едва 18% от треньорите напускат позициите си след по-малко от една година.

България е много назад, по-точно на 41-во място, по отношение на брой треньори, които са на поста си над 730 дни, т.е. над две години. У нас това са едва 6.3% от всички треньори. А ако говорим с имена става въпрос само за Илиан Илиев, който бе назначен в "Черно море" на 28 декември 2017 г. Другият, който е най-близо до навършване на две години на поста, е Александър Тунчев. Вторият му период като треньор на "Арда" започна на 7 юни 2024 г.

С най-голям процент треньори, които са над 730 дни на позициите си - (56.3%), без изненада е Елитесериен в Норвегия. А в пет първенства няма нито един наставник, който да се е задържал 2 години - кипърската Първа дивизия, перуанската Лига 1, костариканската Лига ФПД, италианската Серия А и Про Лига в ОАЕ.

Що се отнася до среден престой на български треньор на поста му в клуб от Първа лига, той е 14.1 месец, което ни нарежда на 24-о място. В Елитесериен треньорите се задържат средно 31.5 месеца (най-дълго от всички), а в кипърската Първа дивизия - 4.2 месеца (най-кратко от всички).