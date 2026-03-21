"Левски" направи нова важна крачка към титлата

"Сините" запазиха аванса си от 9 точки след победа над "Черно море"

21 Март 2026
Бразилският нападател на "Левски" Евертон Бала (в средата) се опитва да излезе на голова позиция, притискан от защитника на "Черно море" Живко Атанасов по време на днешния мач на ст. "Георги Аспарухов".
Бразилският нападател на "Левски" Евертон Бала (в средата) се опитва да излезе на голова позиция, притискан от защитника на "Черно море" Живко Атанасов по време на днешния мач на ст. "Георги Аспарухов".

"Левски" постигна много важна победа в битката си за чаканата от 17 години шампионска титла. "Сините" спечелиха с 2:1 домакинството си срещу традиционно трудния съперник "Черно море" в мач от XXVII кръг на Първа лига. С този успех "сините" събраха 65 точки и запазиха аванса си от 9 точки пред преследвача "Лудогорец" три кръга преди края на редовния сезон.

Всичко по-интересно в мача на стадион "Георги Аспарухов" се случи след почивката. Бразилският нападател на "Левски" Евертон Бала вкара в 53-ата минута 15-ия си шампионатен гол за сезона. Той получи пас отляво от Алдаир.

В 67-ата минута резултатът вече бе 2:0. Дани Мартин фаулира в наказателното поле халфа на "Левски" Акрам Бурас и бе отсъдена дузпа. Тя беше изпълнена от Евертон Бала, при което топката се удари в десния страничен стълб, а след това в гърба на вратаря на гостите Кристиан Томов, след което влезе във вратата.

"Черно море" опита да навакса изоставането, но в 76-ата минута Николай Златев улучи напречната греда, а в 82-ата минута вратарят на "сините" Светослав Вуцов спаси опасен шут от пряк свободен удар на Андреяс-Кристиан Калкан. В петата минута след редовното време бившият играч на "Левски" Асен Чандъров все пак успя да намали.

В следващия кръг "Левски" гостува срещу "Добруджа" на 5 април, като за "сините" няма да играе Акрам Бурас, който получи днес петия си жълт картон за сезона.

Левски - Черно море 2:1 /репортаж/
Испанският треньор на "Левски" Хулио Веласкес коментира след победата: "Срещнахме много труден отбор. Играят здраво и трудно се преминава през техните линии. В много от случаите за тях е по-удобно, когато не владеят топката. Срещу този отбор трябва да узряваш в течение на мача. В много от моментите ние определено показахме, че разбираме какво се изисква от нас в този мач. Започнахме добре мача в първите 10-12-13 минути, създадохме разнообразни и интересни положения до края на първото полувреме. Редуваха се ситуации, в които не можехме да разберем предимствата и недостатъците си. В някои моменти правехме нещата така, че те да се чувстват комфортно, а именно пасове в задни позиции. Не бяхме подготвени за това и трябваше да съзряваме по време на мача. Второто полувреме се възползвахме от ситуациите, в които можехме да отбележим. Много ми хареса поведението след първия гол, когато продължихме да натискаме съперника. В последните минути ни липсваше по-продължително задържане на топката. Нормално е противникът да иска да се върне в мача при 0:2. Мисля, че подходихме интелигентно към тази среща. Още един мач, в който съм изключително благодарен за подкрепата от публиката. Синергията между публиката и отбора е много важна."

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев каза: "Не създадохме трудности първото полувреме, второто "Левски" натисна. Имахме възможности, но не ги направихме. Стана този гол, който отвори мача. Ние се сетихме сигурно 30 минути след втория гол да играем. За съжаление, можеше и по-рано да вкараме този гол. Дали някой изпита удоволствие да бяга в топката, ги попитах играчите в съблекалнята. Излизаме по-притеснени, повече ни скъсяват дистанцията. "Левски" има повече самочувствие. Казах го и на разбора - трябваше да сме по-смели, защото се случи това, което се случи. Имаме футболисти със самочувствие, но не можахме да задържим топката в предни позиции. "Левски" циркулира добре с топката, има си ги техните механизми. Когато си пресиран високо, по-трудно излизаш от пресата. Не дисбаланс, а имаме липса на креативност на фланговете. Поддадохме се на пресата на "Левски".

Още новини по темата

"Левски" утре - трима аут, един се връща
20 Март 2026

Речовитият Веласкес навлече на "Левски" глоби за над €4000
18 Март 2026

Един гол в Стара Загора доближи още "Левски" до титлата
15 Март 2026

Веласкес разкри тактиката на "Левски" за Стара Загора
13 Март 2026

"Левски" измъкна победа №19 с дузпа накрая
09 Март 2026

"Лудогорец" победи "Левски" и продължи гонитбата за титлата
05 Март 2026

"Левски" получи тежък удар преди дербито с "Лудогорец"
03 Март 2026

"Левски" дръпна с 13 точки на върха след обрат
01 Март 2026

Треньорът на "Левски" посочи Спас Делев като опасност №1
28 Февр. 2026

Три български клуба са в световния Топ 500 за последните 5 години
25 Февр. 2026

"Левски" изхвърли "ЦСКА 1948" от битката за титлата
22 Февр. 2026

Треньорът на "Левски" похвали как се чистят стадионите ни от сняг
21 Февр. 2026

"Левски" изплува след отпадането - 3:0 над "Ботев" (Пд)
15 Февр. 2026

Веласкес ще превъзмогва отпадането за купата с промени утре
14 Февр. 2026

