Веласкес: Равенство с ЦСКА ще е лош резултат за нас

Отсъствието ми от пейката няма да се отрази на отбора, убеден е треньорът на "Левски"

Днес, 16:07
Хулио Веласкес по време на пресконференцията си преди дербито с ЦСКА в понеделник.
Хулио Веласкес по време на пресконференцията си преди дербито с ЦСКА в понеделник.

"Левски" не приема равенството като вариант за дербито с ЦСКА в понеделник, тъй като това ще попречи на "сините" в битката за шампионската титла. Това стана ясно от думите на треньора на "Левски" Хулио Веласкес преди предстоящия мач от ХХХ кръг на Първа лига.

"Няма шанс равенството да е добър резултат за нас. Искаме само да спечелим. При равенство ще останат 7 точки (б.ред. - аванс пред "Лудогорец")... Никога няма да чуете от мен, че равенството е добър резултат. Ако мислиш по друг начин, вече си загубил", каза испанецът.

Той също така дебело подчерта, че ако футболистите му подходят по същия начин, както в последния мач между двата тима на 8 ноември (б.ред. - тогава ЦСКА победи с 1:0), то отново ще загубят. "Ако мачът прилича на първия, със сигурност ще загубим. Затова се надявам, че няма да прилича на първия. Трябва да си извадим поуките от миналото и оттук-насетне да изиграем мача на базата на силните ни страни. Да контролираме мача, доколкото е възможно, и да играем по правилния начин. Да правим това, което знаем и можем да правим", каза Веласкес.

Той предупреди също, че отборът на ЦСКА играе в момента по-силно от въпросния последен мач. "ЦСКА в предния мач промениха структурата си и начина си на игра. Те сега играят по различен начин. Доста промени претърпяха. Вече имат силни попълнения по крилата, с каквито не разполагаха тогава. Нашата отговорност е да можем да се противопоставим и да отговорим на всичко, което ни предложи мачът", анализира наставникът.

Той има някои колебания по състава, тъй като има футболисти с травми, за които утре ще се разбере дали ще са в състояние да играят. Заради по-сериозни контузии отпадат Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, а Майкон е наказан. Самият Веласкес ще трябва да е на трибуните по време на дербито, също заради натрупани картони. Той обаче беше категоричен, че липсата му няма да се отрази на играта на отбора: "Не считам, че моето отсъствие на пейката ще се отрази. Важните са играчите. Всеки един от помощниците си има своята роля и по най-нормалния начин ще процедираме и този път. Ние работим постоянно в екип."

Дербито между ЦСКА и "Левски" е в понеделник от 16:00 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.

