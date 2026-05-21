Финалът излезе солено на ЦСКА

Клубът е глобен с малко над 2700 евро заради феновете си

Днес, 14:23
Публиката на ЦСКА отново престъпи позволеното от наредбата на БФС при подкрепата си за отбора и това ще бъде платено от клуба.
Снощният триумф на ЦСКА във финала за Купата на България срещу "Локомотив" (Пд) не мина без лъжичка катран в меда. Столичният клуб днес беше глобен от Дисциплинарната комисия към БФС с малко над 2700 евро заради проявления на феновете си, по точно 2709.84 евро. Най-голямата глоба (1022.58 евро) е за обидни скандирания, има три санкции по 511.29 евро - за възпламеняване на бомбички, за хвърлени предмети и за издигане на плакати с нецензурно съдържание. Последната глоба е 153.39 евро - за нерегламентирано използване на факли и димки.

"Локомотив" е наказан малко по-леко - общо 1687.26 евро (1022.58 за обидни скандирания, 511.29 за издигане на плакати с нецензурно съдържание и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки).

Напрежението от терена се пренесе и на резервните скамейки, като хора от спортно-техническите екипи получиха вчера червени картони и днес бяха наказани за това. Домакинът на "Локомотив" Здравко Драгоев няма право да бъде на пейката за 3 мача и ще плати 511.29 евро, а същата е санкцията и за преводача в ЦСКА Мартин Стоянов.

Заради натрупани картони пък венецуелският защитник на "Локомотив" Адриан Кова ще пропусне следващите две срещи на отбора си.

