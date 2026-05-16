Математиката определи: Нидерландия ще спечели Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Националният отбор на Нидерландия излезе като краен победител на Мондиал 2026 от математическия модел на Йоахим Клемент, който засега има 100% успеваемост във футболните прогнози.

Нидерландия ще бъде новият световен шампион по футбол. "Лалетата" ще триумфират на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико това лято (11 юни - 19 юли) и най-сетне ще спечелят първата си титла след десетилетия на разочарование.

Смелата прогноза е на германския финансист Йоахим Клемент, прочул се със 100-процентова успеваемост във футболното оракулство. Използвайки свой собствен математически модел, 51-годишният брокер в независимата лондонска банка "Панмюр Либерум" предвиди правилно титлите на Германия през 2014 г., Франция през 2018 г. и Аржентина през 2022 г.

"На всеки четири години пиша анализ, който има много повече читатели от всичко друго, което публикувам - пише Клемент в началото на "доклада" за 2026 г. - Ето го и новия ми анализ. Това е моята прогноза за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Сред банките се е превърнало в традиция да правят такива прогнози, за да покажат, че икономистите имат чувство за хумор (нямат го) и всъщност могат да прогнозират важни неща. Не, не могат. Или поне повечето от тях не могат. Разработих собствен иконометричен модел през 2014 г., за да предскажа победителя от предишните три мондиала, и досега резултатите ми са 100% точни. Съвсем ясно е, че няма какво да се обърка в изготвянето на нова прогноза. Както може би се досещате от въведението, този анализ е предимно шеговит и няма абсолютно нищо общо с инвестициите. Или пък има?"

Методът на Клемент за прогнозиране на световни шампиони по футбол обединява най-различни фактори. Сред променливите освен чисто спортни елементи - като моментната форма на отборите и мястото им в ранглистата на ФИФА, фигурират социално-икономически величини като БВП (по-богатите страни естествено са много по-способни да изградят силни футболни отбори), брой на населението и дори климат и средногодишни температури в съответната държава.

Алгоритъмът отчита също конкретното разпределение на отборите по групи и потенциалните им пътища в директните елиминации. А тази година е модифициран и заради новия формат на мондиала, в който за първи път ще участват 48 страни, разпределени в 12 групи.

"Оригиналният ми модел беше създаден за стария формат на световното първенство, когато два от четири отбора във всяка група преминаваха първата фаза и се класираха за елиминациите. Това и сега е така, само че с усложняващия факт, че осемте най-добри трети отбора също ще продължат напред. Много ти благодаря, Джани Инфантино!", коментира с типичния си хумор финансовият анализатор.

Изчисленията му показват, че има 73% вероятност Нидерландия са спечели своята група F в компанията на Япония, Швеция и Тунис. След това в схемата на директните елиминации "оранжевите" ще се справят с Мароко на 1/16-финалите, Канада на 1/8-финалите, Франция на 1/4-финалите и Испания на 1/2-финалите. А във финала ще победят Португалия.

Самият Клемент коментира, че прогнозата за триумф на холандците на Мондиал 2026 изглежда "много малко вероятна" и се усеща "субективно погрешна". "Само че моделът си е модел и аз се доверявам на системата", отбелязва финансистът.

Той предупреждава всички любители на спортни залози, че ако се доверят на предсказанието му, го правят на собствена отговорност: "Нека бъдем съвсем ясни: ако приемате този модел и тези прогнози насериозно, се заблуждавате. Ако залагате пари на световното първенство заради този модел, никой не може да ви помогне и не бива да се изненадвате, ако загубите парите си."

В реалността Нидерландия е едва на осмо място сред фаворитите за световната купа това лято. С най-голям шанс според букмейкърите е Испания (коеф. 6,00), следвана от Франция (7,00), Англия (8,50), Аржентина (10,00), Бразилия (10,00), Португалия (13,00) и Германия (17,00). Коефициентът за титла на "лалетата" е 25,00. Или поне беше толкова, преди Йоахим Клемент да обяви своята прогноза.

Няма съмнение, че холандците са най-силната футболна нация, която никога не е ставала световен шампион. На хартия "оранжевите" имаха най-стойностния отбор на поне три първенства на планетата - през 1974, 1978 и 1998 г. В първите два случая те загубиха на финала, а в третия отпаднаха на 1/2-финалите и завършиха четвърти. Макар и с наглед неособено конкурентен състав, през 2010 г. те още веднъж стигнаха до мача за трофея, но отново отстъпиха.

"Поздравления за Нидерландия, че най-накрая ще спечели трофея, който трябваше да спечели отдавна - пише Клемент в заключителните думи на своята прогноза. - Пазете световната купа за нас, германците. Защото след четири години ще дойдем да си я поискаме обратно."