100 000 видяха невероятния финал на "Джирото" в София

giroditalia Пол Мание (в средата, с цикламения екип) прави последното "изстрелване" на велосипеда си напред, с което спечели финалния спринт в София

100 000 зрители в София и приблизително още толкова по трасето от Пловдив до столицата станаха свидетели на спиращ дъха финал на третия етап на колоездачната Обиколка на Италия.

Покрай пътя, още от покрайнините на София, се бяха струпали множество фенове. С наближаването на финала пред старата сграда на Народното събрание, хората, желаещи да видят с очите си и да усетят отблизо атмосферата на едно от най-великите колосъстезания на планетата, се увеличаваха в геометрична прогресия.

И очакванията им не останаха излъгани - най-добрите колоездачи в света им предложиха невероятно зрелище и запомнящ се финален спринт по жълтите павета, в който победител стана французинът Пол Мание.

Етапът, стартирал в Пловдив, започна с откъсване на обичайния заподозрян - Диего Севиля. Както и в първите два дни испанецът избяга напред, този път придружен от съотборника си в PTV Алесандро Тонели и от Мануеле Тароци (BCS). Тримата въртяха сами пред групата буквално до самия финал, печелейки премиите за спринт и катерене по пътя.

Дори на спускането по "Цариградско шосе" към Народното събрание те имаха 10 секунди аванс. Но мощта на основната група си каза думата и бегълците бяха погълнати от налитащото множество колоездачи буквално 200 метра преди края. В последвалия жесток финален спринт Пол Мание спечели втората си етапна победа с финален спринт и фотофиниш.

Френският колоездач на "Куик степ", който бе пръв и в Бургас, затвори 175-те километра от Пловдив до София за 4:09:42 ч. Със същото време, изостанали със сантиметри, призовата тройка затвориха Джонатан Милан ("Лидъл Трек") и Дилан Гьоневехен ("Унибет").

"Мечтаех да спечеля два етапа в България и целта днес бе да взема и този в София. Отборът свърши невероятна работа, контролирахме карането през целия ден и имахме план да сме на перфектна позиция 1 км преди края - изпълнихме го много точно - каза Мание след финала. - Обаче, честно, не бях съвсем сигурен, че съм спечелил. Празнувах, но си мислех: "Ох, не съм сигурен...". Накрая видях, че съм пръв и сега съм щастлив. Трябва да кажа, че се чувсвам отлично в момента, защото видях, че мога да карам колело до колело с най-добрите спринтьори в света. Сега тръгваме към Италия и ще празнуваме втората етапна победа. Като стигнем там ще правим нови планове и ще опитаме да спечелим още етапи".

Сензационният победител от втория етап - уругваецът Гийермо Томас Силва, завърши 60-и и в основната група, като също му бе записано времето на Мание. Така колоездачът на "Астана" запази розовата си фланелка на лидер в генералното класиране на "Джиро д`Италия". Няма промяна и в челната тройка - на 4 секунди след Силва са германецът Флориан Щорк и колумбиецът Еган Бернал.

В днешния етап стана окончателно ясно, че отпада лидерът на тима на ОАЕ - Адам Йейтс, който вчера попадна в мелето преди Лясковец и се нарани, но все пак завърши във Велико Търново, макар и с 13 минути закъснение. Днес обаче британецът не стартира от Пловдив. Същото се отнася и за италианеца Андреа Вендраме ("Джейко"), когото лекарите също не пуснаха да продължи след травмите, получени при падането.

След днешния финал състезателите се отправиха директно към летището, за да поемат към Италия. Следва почивен ден, а на 12 май Джирото се подновява с четвъртия етап - Канадзаро-Козенца (138 км).

ИСТОРИЯ

София стана едва 13-ата столица, в която финишира етап от Джирото. Логично Рим е първата - още през 1909 г. През годините следват Сан Марино (1956), Монако (1966), Любляна (1971), Люксембург (1973), Ватикана (1974), Атина (1996), Амстердам (2010), Дъблин (2014), Йерусалим (2018), Будапеща (2022) и Тирана (2025).