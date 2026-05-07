България влиза в ритъма на "Джиро д`Италия"

БГНЕС Десетки жители и гости на Бургас вече се включиха в градския велотур "Култура на две колела", организиран като част от съпътстващата програма около домакинството на "Джиро д`Италия".

В следващите три дни България ще бъде домакин на най-голямото спортно събитие в съвременната си история. От 8 до 10 май страната ни ще организира старта и първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия - второто най-престижно велосъстезание в света след "Тур дьо Франс".

109-ото издание на "Джиро д`Италия" започва в петък със 147-километров маршрут от Несебър до Бургас по черноморското крайбрежие. В събота предстои 221-километровата отсечка Бургас - Велико Търново. А в неделя колоната ще финишира българското си предизвикателство със 175-километрово трасе от Пловдив до София.

След това надпреварата се прибира в родината си, за да приключи на 31 май в Рим след общо 21 етапа.

Първото събитие в България се проведе в сряда вечер в бургаския Летен театър, където се състоя церемонията по представяне на 23-те отбора и техните 184 състезатели. Не само в черноморския град, но и навсякъде по маршрута ритъмът на "Джирото" постепенно превзема феновете. А основните градове домакини се стараят допълнително да предадат духа на жителите и гостите си.

Ето какви удобства и възможности ще имат запалянковците в дългия велоуикенд, започващ още от петък.

БУРГАС

Община Бургас осигурява два големи LED екрана за излъчване на "Джиро д`Италия" на открито. Мониторите с размери 4,50 х 2,50 метра ще бъдат разположени на ключови локации в града:

- пред Летния театър, в близост до паметника на Георги Калоянчев;

- на пл. "Атанас Сиреков", до сградата на Община Бургас.

Екранът пред общината ще остане до 9 май, като на него ще бъдат излъчвани на живо първите два етапа в петък и събота. Преките ТВ предавания у нас ще бъдат осигурявани от БНТ и "Евроспорт".

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Подгряването за "Джирото" в Старата столица започва още на 8 май. Голяма видеостена край паметника на Асеневци ще излъчва на живо първия етап от Несебър до Бургас от 12:00 ч. В 18:00 ч. на същото място стартира тематично парти с велотренажори. А в 20:00 ч. в петъчната вечер ще има концерт на Михаела Филева.

В деня, в който колоната велосипедисти ще пристигне във Велико Търново - 9 май, събитията започват още в 10:15 ч. с музикално дефиле на "Джуниър бенд" по ул. "Независимост" и пред общината - там, където ще бъде финалният спринт на втория етап.

В 14:00 ч. е стартът на "Джиро ди Царевец" - детската колоездачна обиколка по маршрут от Бейския мост в кв. "Света гора", покрай хълма Царевец и през Стария град, с финал на паметника на Асеневци.

А в 15:00ч. от Асеневци започва велообиколка за любители, която ще премине по целия маршрут на "Джирото" в града.

В 20:00 ч. на паметника на Асеневци ще има и голямо музикално парти с латино-поп изпълнителите Торино и Пашата.

На 10 май на открито в града ще бъде излъчен и третият български етап от "Джиро д`Италия" - Бургас-София.

ПЛОВДИВ

Града под тепетата ще празнува домакинството си на "Джирото" с рок музика в древна атмосфера. Кулминацията на тържествата ще бъде на 10 май в Античния театър, където ще се проведе концерт "Големите БГ рок гласове" със свободен вход до изчерпване на местата. На сцената ще излязат:

- музикантите от "Фондацията": Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански;

- легендарните гласове Звезди ("Ахат"), Наско (Б.Т.Р.) и Валди Тотев ("Щурците"), както и победителят от X Factor Славин Славчев;

- Талантите от музикална школа "Арт Войс център".

Самата градска сред на Пловдив вече е преобразена - Античният театър, Римският стадион и къщите в Стария град блестят с концептуално розово осветление. Розови чадъри посрещат гостите по Главната улица, а на 9 май на пл. "Централен" ще се състои Warm-up парти с DJ сцена.

СОФИЯ

В столицата е предвидена тридневна фестивална програма, свързана с "Джиро д`Италия". За целта още в петък отваря врати фен зона край храм-паметника "Александър Невски", наречена "Джиро парк". Специалната програма предвижда:

- велошествия, които ще пренесат енергията на професионалното трасе по улиците на София;

- музика на живо и празнична атмосфера в сърцето на града;

- специални зони с голям екран, където феновете заедно ще могат да гледат всеки момент от състезанието;

- пространства за срещи, емоции и споделени моменти за цялото семейство.

"На 10 май градът ни ще бъде сцена за едно от най-големите спортни събития в света. За първи път "Джиро д`Италия" идва в България, а финалът на третия етап ще бъде тук - написа кметът Васил Терзиев в профила си във "Фейсбук". - Това е шанс над 800 милиона души по света да видят София в най-добрата ѝ светлина - жива, енергична, красива и пълна с хора. Събития от такъв мащаб надхвърлят рамките на спорта. Те показват самочувствието на един град. Енергията на една общност. Амбицията на една столица, която гледа напред. Аз ще бъда там. Каня ви да бъдем заедно част от този ден - по улиците, в "Джиро парка", на колела или просто с хората, с които искате да споделите това преживяване. София има уникалната възможност да покаже най-хубавото от себе си пред света. Нека го направим заедно!"