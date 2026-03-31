В пет области кипи труд за "Джирото" в България

facebook "В района на Костенец и Долна баня вече се асфалтира след намесата на правителството миналата седмица", съобщи във "Фейсбук" кандидат-депутатът от ПП-ДБ Георги Филипов, който първи сигнализира за спрялата работа по отсечката от маршрута на "Джиро д`Италия" в България.

Малко повече от месец преди домакинството на най-голямото спортно събитие в България тази година - първите три етапа от колоездачната Обиколка на Италия (8-10 май), текат усилено ремонтни дейности по трасето. Труд вече кипи във всички пет области, през които ще премине колоната велосипедисти, научи "Сега". Работа започва и в две от общините на областните центрове, включително в столицата.

В началото на миналата седмица темата придоби болезнен характер. От една страна, защото стана ясно, че отсечка по българския маршрут на "Джиро д`Италия" е изоставена разкопана. И от друга, защото служебният регионален министър Николай Найденов изнесе смущаващи данни, че подопечната на ведомството му Агенция "Пътна инфраструктура" е завишила петорно исканата сума за необходимите ремонти - от 10 млн. на 55 млн. евро.

Във връзка с това миналия понеделник "Сега" изпрати серия въпроси до министерството на регионалното развитие и благоустройството. От получените повече от седмица по-късно отговори става ясно, че картината не е чак толкова черна и по всичко изглежда, че страната ни няма да стане обект на световен резил.

В предоставената от МРРБ информация се казва, че ремонтните работи в посочения миналата седмица като проблемен 18-километров участък от път II-82 Костенец - Долна баня - Марица - Радуил "не са прекратени". "До момента е извършено фрезоване на пътната настилка и поетапно се изпълняват асфалтови работи", пишат от регионалното министерство.

Това беше потвърдено вчера и от автора на сигнала за временното спиране на работата по отсечката - кандидат-депутата от ПП-ДБ Георги Филипов:

На въпросите какъв е крайният срок за приключване на всички ремонти, колко пари ще вложи АПИ и всички необходими средства за пътната рехабилитация ли са осигурени, от МРРБ отговарят, че "прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности е до края на април" и "осигуреното финансиране от 10 млн. евро е насочено към отсечки от републиканската пътна мрежа, включени в трасетата на трите етапа от състезанието".

Което би следвало да означава, че всичко необходимо ще бъде изпълнено навреме, а бюджетът няма да надхвърли първоначално обявената сума. Стартът на "Джирото" - т. нар. Гранде Партенца, ще бъде даден на 8 май в Несебър, а финалът на българското домакинство ще бъде на 10 май в София. Трите етапа на наша територия ще са по отсечките Несебър - Бургас в петък, Бургас - Велико Търново в събота и Пловдив - София в неделя.

От МРРБ съобщиха пред "Сега" конкретните течащи дейности в петте области по трасето:

ОБЛАСТ БУРГАС

- в момента се изпълняват асфалтови работи, дейности по подобряване на отводняването, премахване на крайпътна растителност и др.;

- работи се на второкласния път II-99 между бургаския кв. "Крайморие" и езерото Алепу, на участъка от път I-9 между Ахелой и Сарафово и на път I-6 в участъка от с. Лозенец до кв. "Ветрен";

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

- ремонти се изпълняват на участъци от път II-53 между Лясковец и с. Майско (от 14-и км до 72-ри км), на 3 км от път I-4 от разклона за Велико Търново до Шереметя (131-ви до 134-и км) и на път III-514 в участък с дължина 1 км в чертите на град Велико Търново (между 49-и и 50-и км);

- по отсечките подмяната на пътните знаци е почти завършила, а асфалтовите работи се изпълняват и работата продължава;

- предстои да бъде положена маркировка;

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

- извършва се почистване на крайпътната растителност на път I-8 Пловдив - Пазарджик;

- пътят е в добро състояние и не се предвиждат асфалтови работи;

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

- маршрутът на състезанието преминава по път I-8 Пловдив - Пазарджик, през уличната мрежа на Пазарджик и продължава по първокласния път през Звъничево, Белово, Момина клисура до границата с област София

- ремонтни дейности са предвидени на две кръгови кръстовища от двете страни на река Марица в чертите на Пазарджик; според споразумителен протокол между АПИ и община Пазарджик, работите на кръстовищата ще се извършват от общината и предстои да започнат.;

ОБЛАСТ СОФИЯ

- трасето ще премине по път I-8 в района на Костенец и по път II-82 Костенец - Самоков - София;

- завършен е ремонтът на път I-8 в района на Костенец (участък с дължина от 2,75 км)

- извършват се ремонтни дейности на три отсечки от път II-82 - между Костенец и Радуил от км 0 до км 18, между Самоков и Мечката от 39-ти до 46-ти км и от Кокаляне, през Панчарево до София от 81-ви до 86-и км;

- планираните дейности са на различен етап на изпълнение - в част от отсечките се полага асфалт, в други се изпълнява фрезоване и предстои асфалтиране.

В СТОЛИЦАТА

Паралелно с дейностите на АПИ по републиканската пътна мрежа, предстои и обновяване и обезопасяване на ключови участъци от трасето на "Джиро д`Италия" на територията на София. От Столична община съобщиха, че от днес (1 април) започва работа по бул. "Цариградско шосе", а освен градската магистрала ще се рехабилитират и други отсечки от маршрута из града.

Планирани са локални ремонти на настилката и повдигане на капаците на дъждоприемни шахти. Ремонтните дейности са предвидени, както следва:

- бул. "Самоковско шосе" - в участъка от бул. "Копенхаген" до Околовръстния път;

- бул. "Цариградско шосе" - в участъка от бул. "Копенхаген" до "Площад на Авиацията"; в участъка от бул. "Михай Еминеску" до Орлов мост;

- бул. "Цар Освободител" - в участъка от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Васил Левски";

"Работата ще се извършва по възможност извън пиковите часове на движение, с цел минимизиране на затрудненията за трафика. Планира се обновяването на инфраструктурата в засегнатите участъци да бъде извършено в рамките на месец", уточниха от Столична община.