Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Милиардите за пътища за 4 години свършили за 18 месеца

Андрей Гюров: Дори "Пътна помощ" протестира, че в АПИ се краде

25 Март 2026Обновена
Булфото

Милиардите за пътно поддържане, които са били предназначени за 4 години, са изчерпани за около година и половина. Договорите за пътно поддържане са сключвани в края на 2024, началото на 2025 г. и като обща стойност възлизат на 2.262 млрд. евро. За година и половина период вече са изхарчени над 2 млрд. евро, почти 100%. Освен че вече е изхърчила парите, АПИ е затънала в неплатени задължения. 

Това обяви след заседание на правителството служебният регионален министър Николай Найденов. 

Ресурсът е изхарчен преждевременно по договорите, които бяха анексирани скандално в последния момент от кабинета Желязков, разбра се от обясненията на Найденов. Сега става ясно, че анексирането е извършено заради изчерпан ресурс. Както "Сега" писа, в последния момент към договорите за пътно поддържане бяха сключени анекси, които позволяват стойността на дейностите да бъде увеличена с допустимите по ЗОП 50%. 

По подобни анекси са договорени дейности за 1 млрд. евро, съобщи Найденов. Според него е недопустимо изпълнението да продължи по този начин и АПИ ще работи спешно по изготвяне на задания за нови обществени поръчки. Те ще могат да бъдат финализирани едва през 2027 г., но е редно да бъдат стартирани, вместо да се възлага на вече избрани фирми по договори с изчерпано финансиране, коментира Найденов. 

Още от "Сега" е ясно, че АПИ ще бъде гореща тема и при изготвянето на редовен бюджет за 2026 г. В момента агенцията има огромни натрупани неразплатени задължения. 

По договорите за пътно поддържане има изпълнени, но неизплатени дейности за 528 млн. Има натрупани задължения в размер на 168 млн. евро по съдебни спогодби, както и други 55 млн. евро по главници и лихви. Общо натрупаните задължения на агенцията към момента възлизат на 752 млн. евро., като те ще трябва да се поемат при гласуването на бюджет. 

Разполагаемите средства в агенцията към момента по удължителния закон за бюджет са едва 200 млн. евро - и за текуща поддръжка, и за ново строителство. Нарушения са открити и по мегапоръчката за нови мантинели на стойност над 590 млн. евро. Тя ще бъде дадена на МВР и на други органи за проверка, обяви министърът. 

Найденов даде тези разяснения, след като рано днес премиерът Гюров обяви, че е разпоредил спешна проверка на случващото се в АПИ. Разбра се, че проверката явно не е разпоредена днес. "Как парите за ремонт на пътища за четири години са изхарчени за една. Защо има мегапоръчка за половин милиард евро за мантинели броени часове преди смяната на властта", поиска да разбере премиерът Андрей Гюров. Гюров обясни разпоредените спешно действия с печална статистика, която ни праща на първите места в Европа по смъртност от катастрофи."Дори "Пътна помощ" протестира, че в АПИ се краде", възмути се Гюров.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АПИ, Андрей Гюров

Още новини по темата

БНБ пробва да прекрати делото на Гюров, преди да се произнесе Съдът на ЕС
25 Март 2026

Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна
17 Март 2026

АПИ е с втори шеф за по-малко от месец
16 Март 2026

Кабинетът ще дава по 20 евро на месец на бедни с кола
15 Март 2026

Скандалните анекси за стотици милиони за пътища се оказват незаконни

09 Март 2026

Запрянов вбеси Гюров с визита в централата на ГЕРБ
05 Март 2026

България не участва в операцията срещу Иран
28 Февр. 2026

АПИ би всякакви рекорди по безочие със скандални договори за милиарди
27 Февр. 2026

Регионалният министър уволни шефа на АПИ
25 Февр. 2026

АПИ e финализирала мегапоръчка часове преди кабинета Гюров
22 Февр. 2026

Правителството и честните избори тръгнаха с фал
21 Февр. 2026

Премиерът и ЦИК въвеждат изпити за изборните комисии
20 Февр. 2026

Гюров ще съобщи утре министрите си
17 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?