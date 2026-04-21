Гюров не се отказа от промени в МС в последния момент

В "Държавен вестник" излязоха изменения в правилника, с които се закрива ключов отдел в администрацията

Днес, 06:00
Служебният премиер Андрей Гюров.
Служебният премиер Андрей Гюров.

Служебният премиер Андрей Гюров не се отказал от утвърждаването на ключови промени в правилника за дейността на Министерския съвет в последния момент. В последния брой на “Държавен вестник” от вчера промените са факт. С тях се закрива важен отдел в администрацията на МС и се предприемат мерки за обезсилване на ролята на главния секретар на МС. 

Както “Сега” писа, МС първо предложи да бъде отнето ключово правомощие на главния секретар - правото му да определя организацията на работата с документи и реда за документооборота в МС. Това е текст, който от години фигурира в правилниците на МС при различни правителства, като той е и в унисон със закона за администрацията. Според този закон именно главният секретар ръководи съответната администрация, като “координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията”. 

От окончателния вариант на промените в правилника отнемането на това ключово правомощие за документооборота е отпаднало, става ясно от сравнението между текстовете. МС обаче си е намерило друг начин да обезсили ролята на главния секретар. В документа се е появил нов текст, който не фигурираше първоначално и според който общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от министър-председателя.

“Общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от министър-председателя. Организацията на работа, вътрешните правила, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на администрацията на Министерския съвет, се уреждат с акт на министър-председателя освен ако с нормативен акт или с този правилник е определено друго“, гласи текстът. 

МС е закрил и самостоятелния отдел "Контрол по изпълнението на актовете и договорите". В него допреди промените работеха 5 души. Според екипа на Гюров обаче отделът не е необходим, защото спазването на законите и без това е вменено на всички в администрацията, а звеното дублира други контролни структури като финансов контрольор и инспекторат. Вменените правомощия според доклада се застъпват и с правителствената канцелария.

"Не е редно отделът да извършва и предварителен контрол на сключваните от администрацията на МС договори, и последващ", смята администрацията на Гюров.

С промените в правилника се утвърждават и други размесвания в администрацията на МС. Не е ясно какво налага приемането на тези промени буквално седмици преди встъпването в длъжност на ново правителство, освен евентуални намерения за освобождаване на служители. Както “Сега” писа, възможно е предложените промени да са продиктувани от персонални съображения. Последният главен секретар на МС Габриела Козарева бе назначена с конкурс при едно от служебните правителства на Димитър Главчев. В момента тя е в дълъг отпуск, а длъжността се изпълнява от Мария Димова, шеф на инспектората.

