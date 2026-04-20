Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пет формации влизат в НС при 100% обработени протоколи

ПБ ще има 131 депутати, ГЕРБ-СДС - 39, ПП-ДБ - 37, ДПС - 21, "Възржаждане" - 12

20 Апр. 2026Обновена
Пет партии влизат в Народното събрание.
Пет партии влизат в Народното събрание.

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 444 924 гласа или 44.594% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 433 755 гласа или 13.387%. На трето място остават ПП-ДБ, които взимат 408 845 гласа или 12.618% подкрепа.

ДПС остава четвърто с 230 693 гласа или 7.120% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 137 940 гласа или 4.257%.

Сметките показват, че с получената подкрепа "Прогресивна България" ще разполага със 131 депутати, ГЕРБ-СДС - с 39, 37 банки са за депутатите от ПП-ДБ, ДПС ще разполага с 21 депутати, а "Възржаждане" - с 12. 

Пет формации от досегашния парламент няма да влязат в следващия. Най-драматично е положението на БСП, която остава едва на осмо място с 97 753 гласа или 3.017% подкрепа и за първи път изпада от Народното събрание.

С почти еднакви резултати са МЕЧ (104 506 гласа или 3.225%) и "Величие" (100 572 гласа или 3.104%), които заемат съответно шесто и седмо място.

АПС на Ахмед Доган остава чак десета с 50 759 гласа или 1.567% подкрепа. Формацията му загуби тежко и на вота в Турция.

Съвсем трагично е положението на ИТН на Слави Трифонов, която остава под един процент - 23 861 гласа (по-малко от гласувалите с "Не подкрепям никого", които са 50 732 души - бел.ред.) или 0.736% подкрепа.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

 

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
 
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594%
 
15 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387%
 
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 408 845 12.618%
 
17 Движение за права и свободи - ДПС 230 693 7.120%
 
8 ВЪЗРАЖДАНЕ 137 940 4.257%
 
4 ПП МЕЧ 104 506 3.225%
 
14 ПП ВЕЛИЧИЕ 100 572 3.104%
 
5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 97 753 3.017%
 
20 СИЯНИЕ 93 554 2.887%
 
11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС 50 759 1.567%
 
- Не подкрепям никого 50 732  
 
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 23 861 0.736%
 
12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК 18 993 0.586%
 
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 18 640 0.575%
 
19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 17 263 0.533%
 
2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 10 032 0.310%
 
18 ПП НАЦИЯ 9 804 0.303%
 
10 Движение на непартийните кандидати 9 761 0.301%
 
13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ 6 221 0.192%
 
24 ПП ГЛАС НАРОДЕН 4 666 0.144%
 
6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 4 392 0.136%
 
9 МОЯ БЪЛГАРИЯ 4 358 0.135%
 
23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 3 026 0.093%
 
22 / 25 ИК Тодор Тодоров Батков 2 093  
 
22 Съпротива 1 897 0.059%
 
16 КП ТРЕТИ МАРТ 1 840 0.057%
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

