Пет формации влизат в НС при 100% обработени протоколи

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 444 924 гласа или 44.594% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 433 755 гласа или 13.387%. На трето място остават ПП-ДБ, които взимат 408 845 гласа или 12.618% подкрепа.

ДПС остава четвърто с 230 693 гласа или 7.120% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 137 940 гласа или 4.257%.

Сметките показват, че с получената подкрепа "Прогресивна България" ще разполага със 131 депутати, ГЕРБ-СДС - с 39, 37 банки са за депутатите от ПП-ДБ, ДПС ще разполага с 21 депутати, а "Възржаждане" - с 12.

Пет формации от досегашния парламент няма да влязат в следващия. Най-драматично е положението на БСП, която остава едва на осмо място с 97 753 гласа или 3.017% подкрепа и за първи път изпада от Народното събрание.

С почти еднакви резултати са МЕЧ (104 506 гласа или 3.225%) и "Величие" (100 572 гласа или 3.104%), които заемат съответно шесто и седмо място.

АПС на Ахмед Доган остава чак десета с 50 759 гласа или 1.567% подкрепа. Формацията му загуби тежко и на вота в Турция .

Съвсем трагично е положението на ИТН на Слави Трифонов, която остава под един процент - 23 861 гласа (по-малко от гласувалите с "Не подкрепям никого", които са 50 732 души - бел.ред.) или 0.736% подкрепа.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

Обобщени данни от гласуването