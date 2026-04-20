Пет формации влизат в НС при 100% обработени протоколи

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.
Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 444 924 гласа или 44.594% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 433 755 гласа или 13.387%. На трето място остават ПП-ДБ, които взимат 408 845 гласа или 12.618% подкрепа.
ДПС остава четвърто с 230 693 гласа или 7.120% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 137 940 гласа или 4.257%.
Сметките показват, че с получената подкрепа "Прогресивна България" ще разполага със 131 депутати, ГЕРБ-СДС - с 39, 37 банки са за депутатите от ПП-ДБ, ДПС ще разполага с 21 депутати, а "Възржаждане" - с 12.
Пет формации от досегашния парламент няма да влязат в следващия. Най-драматично е положението на БСП, която остава едва на осмо място с 97 753 гласа или 3.017% подкрепа и за първи път изпада от Народното събрание.
С почти еднакви резултати са МЕЧ (104 506 гласа или 3.225%) и "Величие" (100 572 гласа или 3.104%), които заемат съответно шесто и седмо място.
АПС на Ахмед Доган остава чак десета с 50 759 гласа или 1.567% подкрепа. Формацията му загуби тежко и на вота в Турция.
Съвсем трагично е положението на ИТН на Слави Трифонов, която остава под един процент - 23 861 гласа (по-малко от гласувалите с "Не подкрепям никого", които са 50 732 души - бел.ред.) или 0.736% подкрепа.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
|№
|Партия, Коалиция, ИК
|Гласове
|Разпределение
|21
|ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|1 444 924
|44.594%
|15
|ГЕРБ-СДС
|433 755
|13.387%
|7
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|408 845
|12.618%
|17
|Движение за права и свободи - ДПС
|230 693
|7.120%
|8
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|137 940
|4.257%
|4
|ПП МЕЧ
|104 506
|3.225%
|14
|ПП ВЕЛИЧИЕ
|100 572
|3.104%
|5
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|97 753
|3.017%
|20
|СИЯНИЕ
|93 554
|2.887%
|11
|АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС
|50 759
|1.567%
|-
|Не подкрепям никого
|50 732
|1
|ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|23 861
|0.736%
|12
|АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК
|18 993
|0.586%
|3
|СИНЯ БЪЛГАРИЯ
|18 640
|0.575%
|19
|БЪЛГАРИЯ МОЖЕ
|17 263
|0.533%
|2
|ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
|10 032
|0.310%
|18
|ПП НАЦИЯ
|9 804
|0.303%
|10
|Движение на непартийните кандидати
|9 761
|0.301%
|13
|НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ
|6 221
|0.192%
|24
|ПП ГЛАС НАРОДЕН
|4 666
|0.144%
|6
|ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
|4 392
|0.136%
|9
|МОЯ БЪЛГАРИЯ
|4 358
|0.135%
|23
|Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
|3 026
|0.093%
|22 / 25
|ИК Тодор Тодоров Батков
|2 093
|22
|Съпротива
|1 897
|0.059%
|16
|КП ТРЕТИ МАРТ
|1 840
|0.057%