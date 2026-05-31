Хеликоптери и изтребители ще прелитат много ниско

Бойни хеликоптери ще летят на ниска и дори пределно ниска височина във въздушното пространство със седмици заради учение. Отделно от това, в следващите три дни над Пловдив ще прелитат ниско и хеликоптери, и изтребители F-16 като демонстрации за военната изложба Хемус. В същото време два дни поред американски военни колони ще преминат през България на път от Гърция към Румъния. Това се разбира от три съобщения на Министерство на отбраната.

Според едно от тях, вертолетна техника от съюзни и партньорски държави ще се пребазира от 1 до 3 юни в 24-та авиационна база в Крумово за участие в многонационалното летателно учение „Thracian Blade 2026”. В рамките на три седмици, до 19 юни 2026 г., под ръководството на Военновъздушните сили българските и чуждестранните екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии на територията и във въздушното пространство на Република България. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони в страната.

Учението се организира при стриктното спазване на определените маршрути, минималните височини и мерките за безопасност, в съответствие с документите и ръководствата, регламентиращи полетите с военни въздухоплавателни средства на територията на България, уверяват от МО.

Българските Военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в рамките на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“, съобщават още от министерството. Тук активността ще е в периода 1-6 юни над Пловдив. МО посочва в кои точно дни и часови периоди ще има много ниски прелитания.

Военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни 2026 г. Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е част от регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, които участват в операцията „Atlantic Resolve“ на американските въоръжени сили.

На територията на нашата страна автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

„Atlantic Resolve“ е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка от 2014 г., която има за цел усилване на способностите за възпиране и отбрана, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.