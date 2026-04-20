Армията вдига парите на военните зад граница

Министерство на отбрана прави ключови промени в изпращането на военни зад граница. Това става ясно от пуснати в правителствения портал за обществени консултации промени в наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната.

От мотивите на министъра на отбраната към промените става ясно, че се вдигат и уеднаквяват отпусканите средства за покриване на учебните такси, наеми на жилища, медицинско обслужване, здравно осигуряване и допълнителните командировъчни средства за членовете на семейството на командированите служители. Вдига се и процента на самите служители, който e в зависимост с нивото на структурата в която изпълнява задълженията си (стратегическо, оперативно или тактическо).

"Неактуализираните размери на командировъчните средства водят до отлив на кандидати за заемане на международни длъжности и затрудняват поетите от България ангажименти за попълване на квотите си от личен състав във военните структури на съюзите, в които страната ни е член", посочва военният министър. От мотивите става ясно, че в момента има хора на мисии, както и поне 142 военни, които са на различни сравнително високи длъжности в чужбина. За да се вдигнат парите на тези военни, измененията въвежда еднакъв подход при отчитането на престоя на членовете на семейство на командированите служители в международни организации и инициативи, с тези командировани в задграничните представителства на България.

"Увеличението в базисния размер на дневните командировъчни пари при дългосрочно командироване на служителите в чужбина ще доведе до преодоляване на съществуващото несъответствие на средствата за издръжка на дългосрочно командированите служители с ръста на потребителските цени в приемащите държави. Очакванията са увеличаване в броя на желаещите да заемат длъжности зад граница, с което да нормализира процесът на ежегодна ротация.", посочват още авторите на промените от МО.

Предвижда се възможност за изплащане на средства при смърт на придружаващ член на семейството на командирован служител. Увеличава се срокът, при който при служебно пътуване до България служителят има право на командировъчни пари с цел осигуряване на необходимото време при участие в учения на НАТО и ЕС на територията на страната.

Премахва се възможността за предоставяне на финансови средства за обзавеждане на жилище на командировани служители, ако бъдат командировани в една и съща държава два или повече пъти, в рамките на четири години. Изравняват се отпусканите финансови средства за превоз на багаж с наземен и воден транспорт до лимита отпускан за превоз на багаж с въздушен транспорт.

Изрично е натъртено, че промените са насочени към преодоляване на кадровия дефицит на Министерството на отбраната в международните организации и инициативи извън територията на страната и повишаване на ефективността на представителството в тях.(

В приложение е посочена и ТАБЛИЦА на базисния размер на дневните командировъчни пари на военнослужещите и цивилните служители, командировани в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната. От нея става ясно, че най-много дневни пари се дават за Швейцария - 149 евро и за САЩ - 139 евро. Най-малко са дневните за Йемен и Узбекистан. Има и таблица за процента допълнителни средства, които ще получават хората в зависимост от длъжност и звание.

С промените в наредбата се дава възможност за възстановяване на компенсаторни суми при наемане на необзаведено жилище при прекъсване на командировка на служител.

