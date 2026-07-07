Огромен военен самолет на САЩ кацна на летището в София

Огромен военнотранспортен самолет на американските ВВС се оказа на гражданското летище София само дни, след като премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов се хвалеха как всички военни самолети на САЩ са напуснали.

Това се вижда от пост във Фейсбук на Anton Balakchiev, в който има и няколко снимки. На тях се вижда огромният военнотранспортен С-17 Globemaster на гражданското летище. По-късно поста беше обновен с обяснението, че "машината е поредния военно-транспортен самолет, който участва в процеса по прибиране на наземното оборудване на контингента. Престоят и в София беше в рамките на 2 часа, необходими за товарене и евентуално зареждане с гориво".

Въпросните огромни самолети служат като основен стратегически самолет на американските ВВС. Задвижват се от 4 двигателя, може да возят 102-ма военнослужещи, основно от парашутни части. Ако се ползва като линейка самолетът може да побере 36 носилки и 54 амбулаторни пациенти и придружители. Способен е за бързо доставяне на войски и всички видове товари до основните оперативни бази или директно към препращащите бази в зоната за разполагане. Самолетът може да изпълнява тактически мисии за въздушен транспорт и амбулаторни пациенти по време на аеромедицински евакуации, когато е необходимо.

Първоначално нямаше официално съобщение или обяснение какво прави машината на летището в София. Часове по-късно военният министър Димитър Стоянов даде такова пред журналисти в парламента. По негови думи е "напълно нормално САЩ да изпратят транспортен самолет, за да прибере оборудването им". "Това е причината за пребиваването му", добави той. "Никой не е забранил кацането на американски самолети на което и да е гражданско летище. Впоследствие също ще има самолети, които кацат, не само на американските въоръжени сили, а и на други държави. Това е напълно нормална практика, няма проблем с пребиваването им, обясни военният министър", каза още Стоянов, цитиран от БТА.

През последните няколко месеца такива огромни транспортни самолети С-17 Globemaster кацаха и в София, и във Варна. Специално за тях обясненията бяха, че изпълняват рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства. За кацането на С-17 Globemaster във Варна преди няколко месеца беше казано, че "полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство". Веднага след това следваше оправданието, че Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Това се случва на фона на разразилите се още от 19 февруари обяснения, когато на гражданското летище "Васил Левски" в София беше забелязано струпване на американски военни самолети - 10 от тях бяха летящи цистерни KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ, предназначени за зареждане на изтребители във въздуха. Освен тях, тогава бяха забелязани и три товарни самолета от типовете C-17 и C-130, които обикновено се използват за превоз на военен персонал.

Тогавашният военен министър и американското посолство обявиха, че машините не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции.

Последва официална дипломатическа нота до България от Иран, който определи присъствието на самолетите като част от действията на САЩ в Близкия изток и предупреди, че си запазва правото да предприеме мерки за защита на националния си интерес.

После държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. В интервю за "Фокс нюз" той натърти, че част от страните в НАТО са били "много полезни" за САЩ. "Само като пример, Португалия. Те казаха "да", още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни, Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи", заяви държавният секретар на САЩ.

Първоначалното разрешение за пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав до 500 души и оборудване бе до 30 май. На 29 май кабинетът на Радев удължи срока до 30 юни 2026 г. През последните месеци на софийското летище бяха базирани 14 самолета цистерни от ВВС на САЩ.

Премиерът Радев се опита да "изтъргува" удължаването на престоя на американски военни самолети цистерни на софийското летище срещу падането на визите за български граждани за САЩ. Радев обяви, че е поставил такова условие при разговор с американския президент Доналд Тръмп и шефа на Пентагона Пийт Хегсет. От Департамента по вътрешна сигурност на САЩ дадоха да се разбере, че няма да има отстъпка от правилото за под 3% откази. В момента България е на 5,11%.

Преди дни Радев и военният министър обявиха, че самолетите са напуснали България.