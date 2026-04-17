Американските военни самолети кацнаха и на летище Варна

17 Апр. 2026
Огромен военнотранспортен самолет на летището във Варна
Фейсбук Пламен Христов Забелязано във Варна
Огромен военнотранспортен самолет на летището във Варна

Огромни американски военнотранспортни самолети кацнаха на Летище Варна. Това се вижда от снимки в социалните мрежи. На кадри от Пламен Христов, публикувани в Забелязано във Варна, се виждат „С-17 Globemaster“.

Само преди два дни стана ясно, че машини като тези от летището в София ще кацат и на летището във Варна. Това се разбра от официално съобщение на министерство на отбраната. 

В периода до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, пишат от българското военно министерство.

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график, твърдят от МО.

Военните се застраховаха и с обяснение, че "полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство". Веднага след това следва оправданието, че Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Информацията от военното министерство дойде, след като още на 19 февруари на гражданското летище "Васил Левски" в София беше забелязано струпване на американски военни самолети - 10 от тях летящи цистерни KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ, предназначени за зареждане на изтребители във въздуха.

Освен тях, бяха забелязани и три товарни самолета от типовете C-17 и C-130, които обикновено се използват за превоз на военен персонал.

 

Фейсбук Пламен Христов Забелязано във Варна
