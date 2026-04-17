Американските военни самолети кацнаха и на летище Варна

Огромни американски военнотранспортни самолети кацнаха на Летище Варна. Това се вижда от снимки в социалните мрежи. На кадри от Пламен Христов, публикувани в Забелязано във Варна, се виждат „С-17 Globemaster“.

Само преди два дни стана ясно, че машини като тези от летището в София ще кацат и на летището във Варна. Това се разбра от официално съобщение на министерство на отбраната.

В периода до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, пишат от българското военно министерство.

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график, твърдят от МО.

Военните се застраховаха и с обяснение, че "полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство". Веднага след това следва оправданието, че Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Информацията от военното министерство дойде, след като още на 19 февруари на гражданското летище "Васил Левски" в София беше забелязано струпване на американски военни самолети - 10 от тях летящи цистерни KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ, предназначени за зареждане на изтребители във въздуха.

Освен тях, бяха забелязани и три товарни самолета от типовете C-17 и C-130, които обикновено се използват за превоз на военен персонал.