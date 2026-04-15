Огромни военнотранспортни самолети ще кацат и на летище Варна

Огромни военнотранспортни самолети като тези от летището в София ще кацат и на летището във Варна. Това става ясно от съобщение на министерство на отбраната.

В периода до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети С-17 Globemaster. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, пишат от българското военно министерство.

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график, твърдят от МО.

Военните се застраховат и с обяснение, че "полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство". Веднага след това следва оправданието, че Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Постоянни (блокови) разрешения се издават и за въздухоплавателни средства на други страни, пишат още от МО.

Информацията от военното министерство идва, след като още на 19 февруари на гражданското летище "Васил Левски" в София беше забелязано струпване на американски военни самолети - 10 от тях летящи цистерни KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ, предназначени за зареждане на изтребители във въздуха.

Освен тях, бяха забелязани и три товарни самолета от типовете C-17 и C-130, които обикновено се използват за превоз на военен персонал.

C-17 Globemaster служи като основен стратегически самолет на американските ВВС. Задвижва се от 4 турбовентилаторни двигатели, може да вози 102-ма военнослужещи, основно от парашутни части. Ако се ползва като линейка може да побере 36 носилки и 54 амбулаторни пациенти и придружители. Способен е за бързо доставяне на войски и всички видове товари до основните оперативни бази или директно към препращащите бази в зоната за разполагане. Самолетът може да изпълнява тактически мисии за въздушен транспорт и амбулаторни пациенти по време на аеромедицински евакуации, когато е необходимо.

След като американските самолети в София бяха показани в социалните мрежи, военният министър и американското посолство обявиха, че те не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София. Поводът бил провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО, чрез които се укрепва източният фланг на алианса. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г. Според МО разрешението е за до 15 самолети и до 500 души обслужващ персонал.

Полска военни и техника ще преминат през България

Планирана ротация на личен състав и военна техника на въоръжените сили на Република Полша, които участват в стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), ще се извърши в периода от 16 до 22 април 2026 г. Това съобщават пак от Министерството на отбраната.

Военната техника и военнослужещите ще преминат през територията на Република България като автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция".