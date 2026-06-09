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Борис Михайлов става шеф на НАП

Антоан Гечев е пак начело на разузнаването

10 Юни 2026Обновена
Новият шеф на НАП Борис Михайлов вече веднъж беше шеф на данъчните през 2022 г.
Би Ти Ви архив
Новият шеф на НАП Борис Михайлов вече веднъж беше шеф на данъчните през 2022 г.

Борис Михайлов става шеф на Националната агенция за приходите, а Антоан Гечев остава ръководител на цивилното разузнаване. Това става ясно от кадровите решения, взети от Министерски съвет на редовното заседание в сряда. 

По предложение на зам.- министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев е освободена досегашната шефка на данъчните Милена Кръстанова, която беше назначена на поста от служебния кабинет на Андрей Гюров.

На нейно място кабинетът "Радев" слага Борис Михайлов, който вече веднъж оглавяваше НАП в едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев в качеството му на президент. Това стана в периода от 5 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Според официалната му биография той има завършени две магистратури - по икономика в Университета по национално и световно стопанство и по право. Отделено е минал курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси.

Михайлов е бил също ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Бил е още над 10 години адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие".

Както "Сега" предположи, другото кадрово решение е само за да се даде още един 5-годишен мандат на сегашния шеф на  Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) Антоан Гечев. Последният беше назначен през 2021 г. с указ на Румен Радев като президент и от служебен кабинет, назначен пак от Радев, и минава за много близък на сегашния вече премиер. 

Точката за шефа на ДАР бе внесена лично от премиера. Петгодишният мандат на Гечев изтича на 17 юни т.г. До миналата година шефът на разузнаването по закон се назначаваше по предложение на правителството и с указ на президента. Миналата година обаче това беше променено в опит да се елеминира ролята на Радев, който тогава беше президент. Така формулата сега е предложение на правителството и решение на Народното събрание. 

С решението днес на МС, правителството предлага на Народното събрание  да избере Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" за срок 5 години считано от 17 юни 2026 г.

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Ключови думи:

НАП, Румен Радев, разузнаване, Борис Михайлов, Антоан Гечев

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